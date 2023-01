Quién es el mendocino que fue parte de la edición del video de la histórica sesión de Shakira y Bizarrap

En las redes sociales, en los portales de noticia, en los diarios, en los canales de televisión y en las radios. Pero también en las mesas familiares y en los grupos de amigos. En todos lados se habla a estas horas de la histórica Music Session (sesión musical, en inlés) que el argentino Bizarrap presentó durante la tarde del miércoles y que contó con la participación de la cantante colombiana Shakira. Se trató de la sesión #53 del artista nacional, quien ya se ha convertido en una verdadera sensación en el streaming con estos lanzamientos.

Y es que, como ya ocurrió en otros de estos encuentros artísticos que terminan teniendo una difusión masiva en YouTube y las redes, la polémica fue el condimento principal de esta sesión. Porque Shakira dedicó una dura y más que directa canción a su ex pareja, el ex futbolista catalán Gerard Pique, de quien se separó hace algunos meses y con quien tiene dos hijos (Milan y Sasha).

Histórica sesión de Shakira y Bizarrap: Quién es el mendocino que fue parte de la edición del video. Foto: Instagram

Aunque ninguna de las dos celebridades brindó nunca -al menos, de manera explícita- declaraciones sobre los motivos de fondo que desencadenaron en la separación, desde hace tiempo se instaló la versión de que fueron las infidelidades de Piqué lo que desató la crisis y que tuvo su momento cúlmine con la ruptura de la relación entre ambos.

Y en la más reciente sesión, Shakira y Bizarrap presentaron una canción en las que -sin demasiadas vueltas ni ambigüedades- la colombiana no se guarda nada contra Piqué y su actual novia, Clara Chía Martí, con quien todo parece indicar que el ex deportista la engañaba cuando aún no rompían.

Un mendocino en el histórico video de Bizarrap y Shakira

Detrás de la producción de la sesión, hay un impecable equipo que está atento a cada uno de los detalles. Y en el de la music session #53 sobresalió un mendocino, quien tuvo a su cargo la edición de parte del video que presentaron Shakira y Bizarrap.

Se trata de Nicolás Martins, cuyo nombre artístico es “1337″ y quien se dedica a la edición de videos y de artes visuales. 1337 fue el encargado de editar y de la realización de los efectos visuales del fragmento del video en que Shakira se “convierte” en una caricatura dentro del mismo video, como si se tratara del protagonista del ochentoso video del tema “Take On Me” (interpretado por A-Ha).

“Tuve la oportunidad de participar editando/vfx en este fragmento de la session de Shakira con Biza”, escribió el mismo miércoles por la noche el artista y realizador mendocino. “Gracias a todo el equipo que hizo esto posible. Un gusto”, escribió Nico Martins.

Además, incluyó una captura de la imagen en la que se ve la versión dibujada de Shakira, con sus auriculares y su micrófono, además de capturas en video de los fragmentos donde Nico se luce su arte.

“Una loca como yo no está pa’tipos como tú, uh uh uh uh... A ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú”, entona Shakira en el momento en que se la ve cantando y bailando en su versión ilustrada, junto también a su par de auriculares.

Algunos de sus otros trabajos

Más allá de esta especie de salto a la fama masiva por su participación en la edición del video de la music session de Bizarrap y Shakira, el currículum y la trayectoria de Nico Martins está en pleno crecimiento y es digno de ser repasado.

En sus cuentas de Instagram (@1337.png y @nic0martins), el mendocino comparte algunos de sus trabajos en el feed, además de tener colecciones destacadas entre sus historias con sus principales trabajos. Videos, flyers y portadas son algunos de sus atrapantes trabajos.

Un simple recorrido por el arte de Nico permite apreciar el talento del joven mendocino, lo que casi con seguridad le permitió tener esta más que merecida oportunidad en las populares music sessions de Bizarrap.