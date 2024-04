Video insólito: un taxista llegó a su casa, descubrió que se olvidó algo esencial en su auto y se hizo viral

Trabajar como taxista, Uber o chofer de colectivos no solo implica prestar máxima atención al tránsito y a lo que sucede en la vía pública, sino que los conductores también deben ir atentos a lo que sucede en el interior de los vehículos. Pero, como en cualquier trabajo, pueden ocurrir errores a causa de distracciones.

Esto le ocurrió a un taxista mexicano, quien se dirigió a su casa pensando que había finalizado con sus viajes pero se olvidó que llevaba a una pasajera en la parte trasera del vehículo. No fue hasta que la mujer -un tanto nerviosa- le dijo que esa no era su casa, que el hombre se dio cuenta de su inocente equivocación.

En la red social de videos cortos, TikTok, un usuario compartió un divertido video que en dos días alcanzó más de 3.4 millones de reproducciones. Es que muchos internautas se sintieron identificados con la distracción de un taxista oriundo de Monterrey, México.

Como se puede ver en el metraje que dura menos de 30 segundos, un chofer muy concentrado en su ruta escucha las noticias por la radio en silencio. Atrás de él, se puede ver a una pasajera ensimismada en su teléfono celular. Tal vez porque la atención de ambos estaba en cosas diferentes o por el silencio que, exceptuando al sonido del estéreo, reinaba en el vehículo, ocurrió una insólita situación.

De pronto, el chofer estaciona su auto y rápidamente se quita el cinturón de seguridad, apaga la radio y se dispone a descender de su vehículo cuando la voz de la mujer le causa un gran susto. “¿Qué le pasa? Si yo no vivo aquí”, le pregunta la mujer, algo intranquila por la dirección desconocida en la que el conductor se detuvo.

A continuación, el hombre comienza a reír al darse cuenta de que se había olvidado completamente de su pasajera, y le explica: “Perdón. Se me olvidó que venía conmigo; ya había llegado a mi casa”. Y luego agrega: “Pero, ¿por qué no me dice nada?”.

“Y la culpa a ella”, “Colgadisimo el uber”, “Y la señora por estar con el celular tampoco se dio cuenta”; “A mí me pasó que me puse a cantar una canción a todo dar, y cuando miré atrás había dos pasajeros”, “Mi primera chamba” y “El taxista: no gusta pasar a tomar una tacita de café”, fueron algunos de los desopilantes comentarios de los usuarios de Tik Tok.