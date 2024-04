Insólito: fue a una peluquería a hacerse trenzas, no quiso pagar por el servicio y se fue casi “pelada” (VIDEO)

Una situación insólita ocurrió en una peluquería de Ezeiza, donde una clienta se negó a pagar por un servicio de trenzas “fulani braids” y terminó siendo pelada por la estilista. El incidente fue relatado por la joven peluquera May en un video compartido en redes sociales y generó controversia.

A través de su cuenta de TikTok, bajo el usuario @dreadlocksmay, May contó detalladamente porque tomó esa drástica decisión y se volvió viral.

Antes de iniciar el trabajo, la peluquera había subido una historia de Instagram, donde se la veía trabajando. Casualmente, en la imagen se podía observar la cara de la clienta que fue a realizar las trenzas.

En ese momento, la trabajadora asegura que recibe un mensaje de parte de un amiga, donde la advierte lo siguiente: “May, tené cuidado porque esta chica tiene la modalidad de ir a las estéticas, hacerse de todo e irse sin pagar”. Por otro lado, la amiga decide dirigirse a la peluquería ante cualquier inconveniente.

A pesar de la advertencia, May realizó su trabajo normalmente. Una vez finalizado el trabajo, la clienta al momento de pagar alegó problemas con su billetera virtual. “Ahí empecé a ver como que me estaba haciendo la misma historia de que le habían hackeado la cuenta, que no tenía la plata”, indica May.

“En un momento me dijo que iba hasta tal lugar y me traía la plata en efectivo, pero no accedí a que se vaya”, continúa explicando la estilista. Según cuenta la dueña del video, la clienta daba muchas vueltas sin saber qué hacer.

La situación se complicó aún más cuando la amiga, quien se encontraba afuera del local, alertó a la Policía. Tras la intervención de los agentes y ante la negativa de la joven de abonar por el servicio, la estilista tomó una decisión drástica y decidió cortarle las trenzas de raíz.

“Cuando se las estaba sacando me dijo que si quería iba y se las hacía devuelta, así que la mejor opción que tomé fue cortárselas de raíz. Le saqué todo porque me pareció que no era justo que juegue con mi trabajo ni con el de ninguna colega”, detalló la estilista.

La peluquera compartió la situación en TikTok.

Finalmente, con la presencia policial, se procedió a cortar las trenzas y la clienta se retiró del lugar. “Es un bajón, porque parece ser que tiene esta modalidad de no pagar. En fin, las trenzas no se las va a poder hacer en ningún otro lado de acá un par de meses largos”, aclaró la peluquera.

La peluquera recibió comentarios por parte de sus seguidores, quienes afirmaron que accionó de la mejor manera. “Muy bien, no se juega con el trabajo”, indicó una internauta.

“Lamentablemente, estas cosas hacen que uno tenga que empezar a desconfiar, asegurarse el pago o recibir una seña antes de hacer un trabajo así”, finalizó May.