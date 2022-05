Video: el modelo no binario que es furor en TikTok y tiene más de 5 millones de seguidores

Jorge Chacón es un joven modelo venezolano no binario que vive en Chile. Hace poco más de tres año emigró como millones de venezolanos que buscan empezar de nuevo en otro país.

A través de su cuenta en TikTok, Chancón comparte contenido donde desafía a los viejos estereotipos de género y plantea una masculinidad más flexible y libre de prejuicios. “Crear contenido era desconectarme un poco de mi realidad como migrante venezolano en Chile”, contó Jorge al medio local El Mostrador.

A principios de marzo del año pasado se descargó TikTok con una amiga solo para aprender el baile de una canción que les gustaba mucho. “Me comenzaron a seguir personas que me preguntaban mucho por mis ´outfits´ y por mi identidad”, recordó.

“En ese momento vi una oportunidad y un poco de compromiso para poder mostrar más de lo que ya hacía para mi Instagram y fue allí donde explotó todo”, agregó.

“Al tener alcance en las redes sociales y salir de mi entorno también me he dado cuenta de la ignorancia que hay en la sociedad a gran escala, y de esto nunca se habla. Por eso siempre trato de aportar con educación y dejar que las personas se cuestionen las cosas, venimos de una sociedad que nos dice cómo ser y cómo actuar”, reconoció.

Jorge cuenta que siente una enorme responsabilidad con su comunidad ya que debido a su alcance muchas veces se encuentra con personas que desean conocer más sobre su realidad e interiorizarse en ella.

“Muchas madres me escriben para hacerme saber que ahora sienten el compromiso de educar a sus hijes de una forma en la que entiendan que está bien ser diferente porque todes somos importantes”, dijo.

“En un video que se hizo viral explicaru lo que se significaba la identidad de género, la orientación sexual, la expresión de género y la diferencia entre ser ci sgénero y transgénero”, contó el joven al modo de ejemplo.

En la mayoría de los videos, Jorge aparece con atuendo femeninos. Le gusta llevar las uñas largas y es un gran artista del maquillaje.

“Nunca he sentido que la ropa tenga género, siempre he utilizado lo que me gusta, pero entiendo que todas las realidades son distintas, quizá antes no me atrevía a usar ciertas prendas por miedo a lo que pudiera pasarme pero conforme he ido creciendo también he ido evolucionando y me he permitido ser yo sin importar lo que puedan decir”, cerró.