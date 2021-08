El hije del presidente obtuvo su DNI no binario y ahora se llama Tani

Tani Fernández, el hije del presidente Alberto Fernández, recibió su documento no binario. “Dyhzy” ya había adelantado que iba a iniciar el trámite tras la presentación del DNI sin género.

“Está bueno entender que un pedazo de plástico no dice quien soy pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, entonces yo estoy feliz”, contó en las historias de su cuenta en Instagram.

“No me considero hombre, me considero persona no binaria”, contó en un vivo el 21 de julio pasado tras la presentación. Además, dijo que es importante que el Estado dé el primer paso para reconocer los derechos de las personas aunque advirtió que este tipo de cambios llevan tiempo.

“Hoy no es raro no llama la atención ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario”, dijo a modo de ejemplo.

El 21 de julio pasado, el Gobierno oficializó la incorporación en los Documentos Nacionales de Identidad de la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse de esa manera con una tercera opción, que utilizará la letra “X”.

Fue a través del Decreto 476/2021 que lleva la firma del Presidente; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; y de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

El decreto dispuso que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) “deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743”, en referencia a la ley de identidad de género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012.

En este sentido, la norma indica que “se incorporará una tercera opción documentaria en la categoría ‘sexo’ en el DNI y el Pasaporte, con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género respecto de aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino”.

“Resulta necesario establecer que pueda consignarse en el DNI así como en el Pasaporte Electrónico Argentino, en la zona reservada al ‘sexo’, y conforme el Documento OACI Nº 9303, las nomenclaturas ‘F’, ‘M’ o ‘X’, saliendo así del esquema de posibilidades binarias que existían previo al dictado de la presente medida”, dice la norma.