El Renaper explicó por qué una mujer con pedido de captura pudo renovar su DNI

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) aseguró que no recibió ninguna notificación judicial sobre el pedido de captura que pesaba sobre Marta Noemí Mitrovich . La mujer realizó el trámite para obtener un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) sin ser detenida.

Denuncian el hallazgo de residuos patógenos de una clínica de Godoy Cruz en El Challao

Acusan a un empleado de un geriátrico de golpear y amenazar a dos adultas mayores en Mar del Plata

La explicación oficial llegó luego de que trascendiera que la sospechosa, prófuga en la investigación por la presunta estafa a la peluquera Merlín Díaz Silva , quien posteriormente se suicidó, pudo gestionar y retirar un nuevo ejemplar de su documento sin ser detenida.

Según informó el organismo, Mitrovich inició el trámite presencial el 28 de mayo de 2026 , a las 16.20 , bajo la modalidad exprés , en la sede central del Renaper ubicada sobre la avenida Roque Sáenz Peña , en la Ciudad de Buenos Aires. El documento fue retirado por la propia titular al día siguiente, 29 de mayo , a las 17.56 .

De acuerdo con el organismo, durante ese período no existía ninguna comunicación judicial que impidiera la emisión del documento. El Renaper detalló que recién el 4 de junio la Policía Federal Argentina (PFA) solicitó formalmente las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes al día en que Mitrovich realizó el trámite.

El organismo precisó que ese requerimiento fue presentado seis días después de iniciada la gestión del DNI y cinco días después de que el documento ya hubiera sido retirado. Además, sostuvo que en ese pedido tampoco se informó que la mujer se encontraba prófuga de la Justicia .

Qué explicó el Renaper sobre la emisión del DNI

El organismo señaló que la emisión del DNI se realiza de manera automática y que únicamente puede bloquearse cuando existe una orden judicial expresa incorporada a sus sistemas.

Asimismo, aclaró que, a diferencia del trámite del pasaporte, la obtención del DNI no contempla controles sobre pedidos de captura, salvo que exista una disposición judicial específica que así lo determine. En ese sentido, remarcó que durante todo el procedimiento "jamás recibió ningún tipo de oficio o notificación judicial" que advirtiera sobre restricciones o un pedido de captura contra Mitrovich.

Finalmente, el Renaper afirmó que su función es garantizar el derecho a la identidad de los ciudadanos. También sostuvo que colaboró de manera inmediata con todos los requerimientos formulados por la Justicia y las fuerzas de seguridad.

Cabe recordar que la situación de Marta Mitrovich salió a la luz en el marco de la investigación por la presunta estafa a Merlín Díaz Silva, causa en la que ya hay dos personas detenidas, mientras la mujer continúa prófuga.