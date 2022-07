Video: dos lobos marinos echaron a bañistas de una playa en California

La usuaria de Instagram, Charlianne Yeyna, publicó un video en el cual se observa el momento en el que dos lobos marinos corretean a un grupo de personas de una playa en California, Estados Unidos, luego de que estos los despertaran para tomarse una foto.

Yeyna estuvo en el momento justo para grabar el video. Explicó que los animales tuvieron una reacción propicia, debido a que se los despertó.

“Me alegro de que se haya vuelto viral, para crear conciencia de lo peligrosos que pueden ser”, alegó la usuaria.

El video se volvió viral

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales y, a pesar de parecer algo cómico, tiene su toque de peligro.

Los internautas comentan en las redes que es un acto que preocupa, ya que se está respetando poco el hábitat de los lobos marinos y de otros animales.

“La Jolla Cove en California. Es muy común que los lobos marinos estén cerca de la gente en ese sitio. Típica invasión del hombre a los hábitats de los animales”, compartió una usuaria.

“Ellos son quienes deben tenernos miedo, los humanos somos una especie depredadora”, indicó una usuaria en favor a los animales.

Otros comentarios manifestados por los usuarios fueron: “Pues me parece muy bien, que estos animales defiendan su espacio, si vas a estar en su espacio ten consideración y no lo ensucies y lo más importante no los molestes”, “Nosotros estuvimos ahí hace 3 semanas, la gente loca acercándose queriendo tomarse selfies”.