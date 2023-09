Video: chocó contra una comisaría, se bajó ileso y celebró el hecho con una canción de los Guns N’ Roses

Un conductor chocó con su auto contra una pared de la comisaria de la policía del municipio de Independence en Estados Unidos. Además, el hombre se enfrenta a varios cargos, entre ellos el del terrorismo, según informó la BBC.

Presuntamente, el hombre también chocó contra una vivienda de la zona. Sin embargo, nadie resultó herido según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Condado de Warren, según informó CTV News. Además, las imágenes que quedaron registradas por las cámaras de seguridad, demuestran que el choque causó daños importantes en la comisaría.

Tras el hecho, la policía norteamericana difundió imágenes del incidente. El trágico hecho ocurrió el 20 de septiembre y se observa que el vehículo atravesó una pared de la comisaría. Según los agentes, el conductor llevaba la música todo volumen la canción Welcome to the Jungle de Guns N’ Roses.

Al salir del vehículo, el conductor levantó las manos y daba a entender que estaba celebrando el choque. Los agentes, al escuchar el estruendo, aparecieron en la sala y detuvieron al hombre en ese mismo instante.

Minutos después del estruendo, según informaron los fiscales, el hombre tenía como objetivo acosar al propietario de la casa, que sería conocido del autor de los hechos.

Además, el hombre ha sido acusado de robo, delito de daños y un cargo de armas en ambos choques. También se enfrenta a cargos de terrorismo, agresión con agravantes y lesiones o daños generalizados derivados del accidente de la comisaría de policía.

