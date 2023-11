Video: así fue el momento en el que discriminaron en Chile a un popular youtuber por ser venezolano

El youtuber Óscar Alejandro, de origen venezolano, sufrió un episodio de discriminación cuando salió del Metro este sábado en Chile. Una mujer lo increpó sin ninguna razón y lo trató de “veneco”. Óscar compartió su experiencia en todas sus redes sociales.

El joven, quien tiene más de 1,7 millones de suscriptores en YouTube y es uno de los creadores de contenido más populares por sus viajes, visitó la comuna de Providencia por primera vez, y a raíz del hecho que le tocó vivir compartió el registro del momento y señaló: “Me duele que como venezolanos tengamos que pasar por esto”.

El youtuber, mientras salía del Metro grabó un video y se escucha a una mujer que grita. En su video el joven comienza diciendo: “Ha sido fabuloso, el trayecto ha durado aproximadamente 15 minutos, utilizamos dos líneas, la línea 5, luego hicimos combinación en Baqueano y agárranos la línea 1, y este”.

Interrumpido por los comentarios de una mujer, Óscar la escucha, se vuelve hacia ella y le dice:“¿Qué teníamos que hacer que” ¿Qué ser qué?” dice Óscar a la señora quien se encuentra al inicio de la escalera, en medio de eso un hombre que la acompaña se acerca y le dice que siga caminando.

“Sí, venecos” expresó la señora con un tono despectivo. “¿Y qué pasó señora? ¿Por qué usted me dice veneco?” dice el youtuber a la mujer, sin entender su malestar.

“Porque ustedes están como invadiendo aquí o no” responde, a lo que Óscar dice: “no estoy, estoy invadiendo visitando su país por primera vez”.

A raíz de la respuesta de Óscar, la mujer con un tono aún más despectivo y sin prestar mucha atención dice: “A qué bueno y ¿Te vas a quedar? Me imagino”, lo que causó un gran desconcierto en el influencer, a lo que él responde: “No”.

Pero el conflicto no terminó allí. El youtuber retomó el video y contó: “en este momento me siento superofendido, me siento apenado, pero bueno, eso son las cosas que me pasan por”.

Sin embargo, la mujer volvió a interrumpirlo mientras grababa el video y le dice: “Y no te alcanza para más, ¿No te alcanza para pagar aquí? (…) ¿Te alcanza para pagar un hotel acá?”.

“¿Pero, qué pasa señora?”, dice joven youtuber, y la mujer le pregunta: “¿Qué tenía que hacer en Providencia”.

Finalmente, el mal momento pasó y Óscar Alejandro pudo compartir el video de la triste experiencia en la comuna de Providencia en todas sus redes sociales.

Por un lado, en Instagram comentó: “Esto me pasó con apenas 24 horas de haber llegado. ¿Es un hecho aislado o es algo que pasa comúnmente en Chile?”.

“Me duele que como venezolanos tengamos que pasar esto. Una crisis política y humanitaria sin precedentes nos ha obligado a más de 7 millones de personas a buscar un mejor futuro fuera de nuestra tierra. Y algunos nos llaman invasores”, continuó el posteo.

Sobre esto, el youtuber realizó un llamado a tener más empatía, “Entiendo que para el pueblo chileno debe serle difícil abrirle la puerta a casi un millón de compatriotas que ahora viven aquí, pero un poco más de empatía de todas las partes nos haría un mundo mejor”.

Sin embargo, algunos chilenos se pusieron en su lugar y en los comentarios de la publicación, varios le pidieron disculpas por el actuar de la mujer: “Como Chileno te pido disculpas... No somos así, todo lo contrario. Que gusto que estés en Chile! La que invade es ella que no respeta”. “Soy chilena y me dió vergüenza ajena la actitud de la sra!”. “Que lamentable. Soy chileno y no me representa te pido disculpas”.

