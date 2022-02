Victoria Vanucci, chef privada para una conocida aplicación: cuánto cobra y dónde la podemos ver

Victoria Vanucci tuvo un lugar de mucha notoriedad en el mundo del espectáculo argentino. Debido a los escándalos con su ex, Matías Garfunkel; las escenas en donde se los vio cazando animales y la recordada producción simulando ser víctima de violencia fueron los puntos letales para ganarse la crítica negativa unánime de toda la sociedad.

Así, entre polémicas, la modelo se alejó para siempre al refugiarse en Los Ángeles donde cambió su estilo de vida y adquirió una filosofía más terrenal con la que buscó separarse de esa mujer de la que aún hay recuerdos por estos lares.

Victoria Vanucci y su nuevo "curro".

Hace un tiempo, Vanucci inauguró un restaurante sustentable en la ciudad de San Diego, también en el estado de California, en donde mostró los primeros signos de cambio concretos. Ese proceso había comenzado con el rescate de diez mil abejas que fueron trasladadas a un sitio especialmente diseñado dentro del local: allí generan miel que era utilizada para las distintas preparaciones gastronómicas.

En los últimos días, la ex de Gargunkel volvió a ser noticia al conocerse que se sumó a la plataforma Airbnb con el objetivo de ofrecerse como chef y brindarles una novedosa experiencia a los turistas que visitan Los Ángeles, según Gente.

Victoria Vanucci, en Airbnb

A través de esta aplicación se suele buscar alojamiento, pero también hay experiencias que los locales ofrecen a quienes arriban a esos lugares y este es el caso. Vanucci propone un menú de comida peruano-japonesa que ella misma hace como chef privada.

Qué servicio ofrece Victoria Vanucci en la plataforma digital

La presencia de Victoria Vanucci se reserva a través del mismo sistema con que se busca un alojamiento y tiene un valor que va de entre los 162 a los 180 dólares. Además, ofrece un descuento del 20 por ciento a grupos de cuatro o cinco comensales y del 30 por ciento para más de seis personas.

“Llegaré 90 minutos antes de la hora de su cena preferida para comenzar a trabajar mi magia. ¡No llegaré con las manos vacías! No, no, me presentaré en tu puerta equipada con todos los ingredientes necesarios para preparar tu comida. ¡Siéntete libre de ponerte el delantal y cocinar algunos de los platos conmigo!”, reza la descripción del aviso.

Victoria Vanucci y su nuevo trabajo

“Estoy ansiosa por compartir con ustedes los secretos detrás de mis recetas y los tesoros escondidos locales de Los Ángeles. ¿No estás de humor? Pues entonces túmbate, relájate, disfruta de unos aperitivos y deja que mi equipo y yo nos ocupemos de ti. Coma, comparta, beba, ría y explore la escena gastronómica de Los Ángeles desde su propia mesa. Ah, y no te preocupes por ordenar, ¡todo quedará impecable para que sigas disfrutando!”, invita.