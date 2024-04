Viajaron de manera insólita en un avión y los pasajeros no podían creerlo: “Eso es super inseguro”

Una insólita escena a bordo de un vuelo comercial dejó desconcertados a los pasajeros debido a la visible irresponsabilidad de una pareja. El momento fue captado por uno de los viajeros, quien lo subió a X (antes Twitter) y se volvió inmediatamente viral.

Durante un trayecto de cuatro horas, dos personas decidieron transformar sus asientos en un espacio para la intimidad. Sin vergüenza alguna, se sacaron sus zapatillas y se acostaron acurrucados de manera tan ajustada que sorprendió a todos a su alrededor.

Viajar en avión puede que sea un poco cansador y la experiencia no sea buena. Es común que los asientos sean incómodos, que no haya separación entre las filas o incluso, estar rodeado de mucha gente. Aun así, ellos parecían estar muy cómodos y disfrutando del viaje, pero las personas que estaban a bordo no podían creerlo.

Así fue la curiosa posición en la que viajaron. (Twitter)

En las imágenes capturadas por el pasajero, quien compartió el suceso en las redes sociales, se puede observar a la pareja tumbada en una fila de tres asientos. Sin respetar las normas de seguridad del vuelo, los jóvenes se entregaron a muestras de afecto y se mantuvieron así durante toda la duración del viaje.

La publicación, que rápidamente causó furor, generó una ola de comentarios que cuestionan la seguridad de la aerolínea ante esta situación. “No puedo creer que permitieran esto, y encima descalzos”, expresó uno de los usuarios.

Las fotos publicadas consiguieron más de 21 millones de reproducciones y 150 mil “me gustas”. Una internauta calificó el accionar de la pareja como “super inseguro”, mientras que otra persona se preguntó: ¿Cómo es que la azafata no les dijo nada?

Por otro lado, en las imágenes compartidas se observa una persona que va durmiendo en los asientos de atrás, de una manera muy particular. Los seguidores no dejaron pasar la oportunidad y bromearon con la situación. “Ella es tan yo”, comentó un joven.