Salió a la calle para preguntar cuál fue el mejor invento de la historia y una respuesta lo descolocó

Guido Iannaccone, un popular tiktoker argentino que se hizo conocido por compartir contenido sobre preguntas realizadas en la vía pública, se aventuró nuevamente por las calles de la Ciudad de Buenos Aires en busca de respuestas sobre cuál es el mejor invento de la historia.

Bajo su usuario @guidocone en TikTok , Guido planteó la pregunta: “Un invento es un objeto, técnica o proceso que posee características novedosas y transformadoras. Sin embargo, algunas invenciones también representan una creación innovadora sin antecedentes en la ciencia o la tecnología que amplían los límites del conocimiento humano. Dicho esto, salí a la calle a preguntarle a la gente ¿cuál creen que es el mejor invento de la historia?”.

Las respuestas que recibió de los transeúntes fueron variadas. Desde el fútbol hasta la guitarra, pasando por el internet, los celulares, la rueda, la música y la máquina de vapor, la gente compartió sus opiniones. Sin embargo, hubo una respuesta que sorprendió a Guido y a los usuarios que vieron el video viral: un hombre mayor mencionó que el mejor invento era el viagra.

Entre las opiniones, otro transeúnte resaltó la importancia de la cama como el mejor invento. “La cama es el mejor invento de la historia. Y creo que sin la cama nadie podría descansar como corresponde y rendir en el día. Y aparte que se pueden hacer hartas cositas”, explicó el chileno entre risas.

En los comentarios de la publicación, que posee más de 164 mil reproducciones y 17 mil ‘me gusta’ los usuarios también expresaron sus opiniones. “El Bypass”, “La música y el fuego no son inventos”, “El internet, no hay chances que otro lo opaque”, “El que dijo la rueda era el único que entendía, me sorprende que solo uno haya dicho eso”, “El fuego es lo más importante del mundo, pero no se inventó, se descubrió”.