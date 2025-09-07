7 de septiembre de 2025 - 13:23

Una vieja creencia: por qué los teros anuncian lluvias, según expertos

Una tradición popular que sostiene que el canto de los teros anticipa lluvias, aunque la ciencia ofrece otra explicación.

El dicho de que los teros anuncian lluvias sigue vivo en la tradición, aunque la realidad puede ser otra ante el clima.

El dicho de que los teros anuncian lluvias sigue vivo en la tradición, aunque la realidad puede ser otra ante el clima.

Foto:

WEB
Por Redacción

En muchas zonas rurales de Sudamérica se escucha la frase de que cuando un tero canta fuerte es porque se aproximan las lluvias. Esta tradición continúa de generación en generación lo que la hace una creencia común. Escucharla en distintos ámbitos guía la vida cotidiana y provoca un resguardo de objetos que se ubican a la intemperie.

Leé además

el resurgimiento de una ave extinta hace 125 anos intriga a los biologos

El resurgimiento de una ave extinta hace 125 años intriga a los biólogos

Por Andrés Aguilera
El clima agradable que comienza en septiembre hace que los pájaros visiten continuamente las plantas del jardín.

3 plantas de rápido crecimiento que deberás tener en tu jardín para que los colibríes te visiten en septiembre

Por Redacción

Sin embargo, la realidad de esta frase es otra. Este comportamiento no significa que los teros sean anunciadores de tormentas. Por eso, lo que en verdad ocurre es que estas aves reaccionan ante otras situaciones y no es una señal directa.

teros y lluvias
El dicho de que los teros anuncian lluvias sigue vivo en la tradición, aunque la realidad puede ser otra ante el clima.

El dicho de que los teros anuncian lluvias sigue vivo en la tradición, aunque la realidad puede ser otra ante el clima.

El canto del tero como anuncio de lluvias es un mito que trasciende

  • La creencia popular de que estas aves anuncian lluvias forma parte del folclore en algunas regiones de Sudamérica y está profundamente habituada en el campo.
  • Su canto es tan potente que muchas veces coincide con la llegada de nubes o tormentas y por eso se asocia ese sonido con un aviso meteorológico.
  • Sin embargo, especialistas en aves del sitio iNaturalist explican que estas especies no tienen la capacidad de anticipar esos fenómenos climáticos.
  • Lo que en realidad ocurre es que perciben cambios en el ambiente antes que las personas gracias a su gran sensibilidad auditiva y visual.
  • Al sentir alteraciones en el viento o bajas temperaturas pueden volverse más activos y vocalizar más seguido.

Es una reacción natural que coincide en momentos que el clima cambia y la lluvia se acerca. Por eso, el mito se fue transmitiendo en el tiempo y todavía hoy muchos lo toman como verdad aunque la ciencia aclare que se trata de una coincidencia más que de un pronóstico.

teros y lluvias
El dicho de que los teros anuncian lluvias sigue vivo en la tradición, aunque la realidad puede ser otra ante el clima.

El dicho de que los teros anuncian lluvias sigue vivo en la tradición, aunque la realidad puede ser otra ante el clima.

La explicación científica es que los teros responden a instintos de supervivencia

Cuando ocurren cambios de clima donde se anticipan lluvias (como un aumento en la humedad o modificaciones en la presión atmosférica) estas aves como tantas otras buscan protegerse y en ese proceso emiten su particular canto.

Esa reacción no se trata de una predicción sino de un mecanismo de alerta y defensa, donde los teros se mueven a espacios más abiertos o con mejor visibilidad cuando sienten inestabilidad climática lo que genera la impresión de que están más presentes en esos momentos.

Los teros son sensibles a los cambios ambientales y reaccionan con sonidos más intensos lo que puede coincidir con lluvias pero no significa que las anuncien. Por eso, la tradición que los vincula con las tormentas es más cultural que científica y eso sirve como muestra de cómo el conocimiento popular se relaciona con la observación de la naturaleza.

teros y lluvias
El dicho de que los teros anuncian lluvias sigue vivo en la tradición, aunque la realidad puede ser otra ante el clima.

El dicho de que los teros anuncian lluvias sigue vivo en la tradición, aunque la realidad puede ser otra ante el clima.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Existen diferentes formas simples para que los pájaros no se confundan por el reflejo del sol y sin gastar dinero.

Cómo evitar que los pájaros choquen en las ventanas de casa con 3 métodos simples

Por Redacción
Las intensas lluvias del último fin de semana en Mendoza dejaron un récord de hasta 65 milímetros en la zona metropolitana

Las intensas lluvias del fin de semana expusieron el colapso cloacal en el Gran Mendoza

Por Verónica De Vita
en aconcagua radio, lo que dejo la tormenta de santa rosa tras su paso por mendoza

En Aconcagua Radio, lo que dejó la tormenta de Santa Rosa tras su paso por Mendoza

Por Redacción
Tormenta de Santa Rosa: las lluvias del sábado marcaron un récord en 65 años

Tormenta de Santa Rosa: la precipitación de lluvia del sábado rompió un récord de hace 65 años

Por Ignacio de la Rosa