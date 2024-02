Una tiktoker contó en las redes que estuvo con un miembro de la scaloneta: “Lo terminé bloqueando "

Una chica usuaria de redes sociales compartió un video en su perfil de TikTok en el que asegura que tuvo un encuentro romántico con un mimbro de la scaloneta y campeón del mundo. Sin embargo, la joven explicó con dos videos por qué la relación no prosperó.

La protagonista de los posteos se llama Candela y contó cómo fue que empezaron a hablar: “Le había mandado un mensaje cuando salimos campeones del mundo porque tenía toda la euforia pero no tenía dobles intenciones”, dijo y agregó: “Un día me levanto, recibo un mensaje de esta persona y me dice: ‘te contesto ocho meses después’”.

La chica contó que desde ese momento empezaron a hablarse y, además, agregó que jugador se había separado hacía pocos meses. “Me dice ‘en unos días voy a Buenos Aires, si tenés ganas podemos juntarnos a tomar algo’”, puntualizó.

“Pasaron unos días y me pasó a buscar. Tenía problemas con su departamento así que fuimos a uno en Puerto Madero que era de su amigo, también campeón del mundo. Pasamos la noche juntos y al otro día me trae a casa, un caballero la verdad”, sostuvo.

Pero las afirmaciones de Candela siguieron con más detalles: “Nunca nos seguimos en Instagram porque no quería que nadie sospeche”. La chica aseguró que ella no quería encontrarse más con el futbolista, a pesar de la insistencia del deportista.

“Él viajó para acompañar a un compañero de la Selección a Rosario y yo había ido a visitar a mi familia”, agregó. “Me dice ‘venite a Rosario y nos vemos acá, tengo dos días’. Yo lo pensé pero viajé para allá, pasamos un día re lindo y volví para Buenos Aires”, sumó.

No obstante, la relación no pudo prosperar ya que a las pocas semanas surgieron rumores de la vuelta del campeón del mundo con su antigua novia, lo que llevó a que Candela lo “descartara”.

Después, reveló que el campeón del mundo se había vuelto al país donde jugaba y le pidió a ella que fuera a visitarlo. “Decidí quedarme acá y lo terminé bloqueando porque las cosas no se dieron como él esperaba”, cerró.