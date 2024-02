Sus padres se olvidan de ir buscarla a la escuela, lo cuenta en un video viral y desata un acalorado debate

En las últimas horas, un video compartido en la plataforma TikTok ha provocado un intenso debate sobre la responsabilidad parental y la autonomía de los adolescentes. El clip, compartido por la usuaria Elisa Janin Ornelas, muestra a una estudiante de secundaria frente a su institución educativa, visiblemente preocupada al no ser recogida por sus padres.

La estudiante, e hija olvidada, en sus palabras, expresó: “Soy la última de todos los niños de la secundaria, no me han venido a recoger, ya se está haciendo de noche. Estoy sola como un perro bajo la lluvia. Está anocheciendo, estoy bien sola, sin nadie, las únicas personas que pasan traen paraguas y no invitan”.

La publicación ha alcanzado una considerable audiencia, acumulando más de 3.3 millones de reproducciones y desatando una avalancha de comentarios en la plataforma. El incidente ha generado un debate sobre si los padres fueron irresponsables al olvidar recoger a su hija o si la estudiante debería haber tomado la iniciativa de regresar sola a casa.

Dos posiciones se alzaron con mayor fuerza. Por un lado quienes recriminaban a los padres por no buscar a la menor con comentarios como: “a cómo está la situación en la actualidad, no es bueno q esté sola, hay q cuidar a los jóvenes, mis hijos varones los llevaba ala secundaria”; “esta bien que vayan a dejarlo y recogerlo Lo que si es malo es que no los enseñen a andar solos o en transporte público para casos como este”. Por el otro lado, la necesidad de que los jóvenes se responsabilicen, conozcan el camino a casa y sean más autónomos.

También miles de comentarios se identificaron con la situación “A mi me dejaron esperando hasta las 9:30 pm afuera de la escuela, hasta el de los elotes ya se había ido”

El video ha suscitado reflexiones sobre la importancia de la comunicación y la coordinación entre padres e hijos para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. La discusión en línea destaca la necesidad de establecer límites claros y fomentar la responsabilidad tanto en los padres como en los adolescentes para evitar situaciones similares en el futuro.

