Una tiktoker argentina asegura que es la intérprete de “Mi bebito fiu fiu” y demandará a los peruanos

La canción “Mi bebito fiu fiu” se apoderó de las redes sociales, principalmente de TikTok, donde se popularizó. El tema se hizo viral en esta plataforma y desde entonces no deja de sonar en muchos de los videos, por lo que se disputan quién es el verdadero intérprete y una argentina asegura ser ella.

Mariela Vicenzi, una tiktoker argentina, demandará a los peruanos Tito Silva y Tefi C., ya que ella sería la intérprete original de la canción viral. Según la joven, la voz es de ella pero le cambiaron la pista.

“Hola gente ¿cómo están? Nunca pensé que tendría que hacer un video así, pero debido a que me robaron una canción que es ‘Mi bebito Fiu Fiu’, les vengo a mostrar que yo soy la cantante”, dijo con total seguridad.

Y agregó: “La pista no era esa, alguien encontró mi audio y lo usó, les voy a cantar mi canción para que vean y me crean”.

Por lo que la argentina, Mariela Vicenzi sería la voz del pegajoso tema, que tirene más de 23 millones de reproducciones, y del que todos hablan hace semanas. Para ello, intentó demostrarlo a través de su perfil de TikTok @marivincenzi para no dejar dudas de que es ella.

“Gente por favor espero que se haga justicia. Yo la estoy pasando medio mal porque era mi canción. Ya sé que es media bizarra y todo lo que digan, yo quería que genere ese impacto justamente, pero qué sé yo. No me copa nada que me hayan robado, así que se haga justicia”, dijo dolida.

“Mi bebito fiu fiu”: cómo surgió

La versión “oficial” es que “Mi bebito fiu fiu” nació en Perú por la supuesta infidelidad del expresidente Martín Vizcarra y basado en una melodía del rapero estadounidense Eminem. Sí, aunque suene así de bizarro como se lee es la verdad. Tras el éxito alcanzado y un eventual reclamo de derechos de autor, la canción tuvo que ser borrada de plataformas digitales, desatando todavía más su fama.

El video de la canción “Mi bebito fiu fiu”, del músico peruano Tito Silva, fue subido en junio a su cuenta de YouTube y comenzó a popularizarse en TikTok, pero lo que gatilló su popularidad fue que el rapero Bad Bunny la cantara brevemente en un concierto en vivo por Instagram. La canción original, llamada “Stan”, pertenece a Eminem y fue cantada junto a Dido.

La increíble historia detrás de la canción viral Mi Bebito Fiu Fiu, que es furor en TikTok.

También, “Mi bebito fiu fiu” fue subida a la cuenta oficial de TikTok del Real Madrid, mientras otras plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y hasta HBO Max han utilizado la letra en Twitter para promocionar algunas de sus series y Marvel la ha usado para anunciar el estreno de “Thor: amor y trueno” en los cines de España.

Pero la inspiración para la letra de la canción proviene de otro hecho que poco (o nada) tiene que ver con eso. Parte de un supuesto amorío entre el expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) y la política, abogada y poeta Zully Pinchi que fue difundido en mayo por el programa televisivo Panorama.