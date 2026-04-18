18 de abril de 2026 - 12:54

Escándalo en Santa Fe: encontraron a un empleado municipal transmitiendo en Tiktok en horario laboral

La situación ocurrió dentro del centro de monitoreo de la ciudad de San Lorenzo, donde el empleado debía supervisar distintos puntos de la ciudad.

Escándalo en Santa Fe: encontraron a un empleado municipal transmitiendo en Tiktok en horario laboral
Por Redacción Sociedad

Un trabajador del área de monitoreo de la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe, quedó en el centro de la polémica tras difundirse un video en el que aparece grabando contenido para redes sociales durante su jornada laboral. El hecho involucra a un operario municipal, quien fue captado utilizando su celular para filmar en TikTok en lugar de cumplir con la vigilancia de las cámaras de seguridad.

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App de TikTok
App de TikTok.

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El episodio generó fuerte impacto porque el sistema de videovigilancia cumple un rol clave en la prevención del delito. En este caso, el trabajador estaba asignado como único responsable del turno, lo que elevó la gravedad de lo ocurrido.

Mientras debía observar cuatro monitores con imágenes en vivo, el hombre se mostraba distraído, grabando videos en los que incluso promocionaba suplementos y daba consejos sobre hábitos saludables, completamente ajeno a su función principal.

Un video viral que desató la investigación

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y expusieron la situación. En el registro se lo ve sentado frente al puesto de trabajo, pero enfocado en su celular, hablando a cámara. La difusión masiva del contenido derivó en una reacción inmediata por parte de las autoridades locales.

Desde el municipio confirmaron que el empleado fue apartado de su cargo y que se inició una investigación interna para determinar responsabilidades. Un funcionario comunal señaló que la principal preocupación radica en que no había otra persona cubriendo el turno, lo que implicaba dejar sin control el sistema de seguridad en ese momento.

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Malestar social y cuestionamientos al sistema

El caso despertó indignación entre los vecinos, quienes expresaron su malestar ante la falta de control en un área sensible como la seguridad pública. El centro de monitoreo, inaugurado en 2022, forma parte de una estrategia que incluye la instalación de más de 400 cámaras y la incorporación de tecnología con inteligencia artificial, con un avance cercano al 90%.

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