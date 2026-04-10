Milagro en Santa Fe: sobrevivió 24 horas herido tras caer con su auto a un arroyo

Lo que comenzó como un viaje de rutina el pasado lunes terminó en una odisea de supervivencia para un joven de 24 años que cayó con su auto a un arroyo de Santa Fe y permaneció 24 horas herido hasta ser rescatado.

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La víctima, Agustín Mancini (24) regresaba desde Córdoba, cuando perdió el control de su Chevrolet Cruze al cruzar un puente sobre la ruta nacional 178. El vehículo despistó, rompió una barrera de hormigón y cayó al río Saladillo , quedando volcado con las ruedas hacia arriba.

A pesar de haber sufrido diversas fracturas por el fuerte impacto, el joven logró salir del habitáculo sumergido y alcanzar la orilla. Sin fuerzas para moverse más allá de los 20 metros del auto, Mancini permaneció casi 24 horas con medio cuerpo dentro del agua , cubriéndose con pastos para protegerse del frío y llamando desesperadamente a su novia.

Mientras tanto, la incertidumbre crecía. Su familia y amigos iniciaron una búsqueda masiva con 20 vehículos y reflectores , aunque las pistas eran confusas: la última señal de su celular lo ubicaba erróneamente en la zona de Tortugas, a unos 140 kilómetros de distancia.

El desenlace llegó el martes a media mañana gracias a la observación de un vecino. Un ciclista que entrenaba por la zona advirtió la presencia de plásticos blancos sobre el asfalto del puente y alertó a las autoridades.

Inmediatamente, personal policial, bomberos voluntarios y el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) se desplazaron al lugar, donde hallaron a Agustín consciente pero en un estado crítico de exposición.

Tras ser asistido inicialmente en Casilda, el joven fue trasladado en helicóptero sanitario a Rosario, donde permanece internado bajo observación médica.

Su hermano Mauro expresó con alivio que volverán a celebrar el cumpleaños de Agustín en la fecha de su rescate, calificando el hecho como un verdadero milagro dado que ningún otro automovilista notó el accidente en una de las rutas más transitadas de la región.