Es extranjero, llegó a Mendoza y se hizo viral al contar por qué quiere vivir en la provincia

Un tiktokter expresó lo que siente al caminar por las calles mendocinas y confesó que bautizó la ciudad como su hogar.

Un tiktoker estadounidense contó por qué quiere quedarse a vivir en Mendoza.

Joe Thompson (@foodtraveltoilets) es un tiktoker de Estados Unidos, quien contó que hace tiempo visitó Mendoza y disfrutó de una gran experiencia. Hace unos días regresó para seguir conociendo la ciudad y compartió un video expresando su emoción por estar en la provincia, a la que bautizó como su casa.

En el video se lo ve al tiktoker caminando por las calles mendocinas y detalló los motivos por los que desearía quedarse. "Mendoza, sos hermosa. Desde que volví a casa ayer me siento más vivo, me siento en paz. Me siento bien", expresó

El tiktoker confesó que dejó de esperar y tomó la decisión de regresar a un lugar donde hacía tiempo quería estar. Asimismo, envió un emotivo mensaje a sus seguidores sobre el animarse a cambiar. "Simplemente dejé de esperar el momento indicado. No hay momento indicado, sólo hay movimiento hacia adelante. Asique busca tu café y haz tus movidas", expresó.

Los mendocinos le dieron la bienvenida El video del tiktoker superó las 12 mil visitas y se llenó de comentarios de mendocinos que le daban la bienvenida a la provincia y lo invitaban a quedarse por más tiempo. "Mendoza es el mejor lugar del mundo"; "Bienvenido a mis pagos, estrá y tocá la puerta"; "No te vayas, Argentina es tu lugar en el mundo", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Embed - A stranger connected me to a tour guide named Fernanda. Three hours later neither of us wanted to leave. That’s sobremesa. This is why I’m here. #argentina #mendoza #viajes #travel @foodtraveltoilets A stranger connected me to a tour guide named Fernanda. Three hours later neither of us wanted to leave. That’s sobremesa. This is why I’m here. #argentina #mendoza #viajes #travel original sound - Joe Thompson Este jueves, Thomson compartió otro video en una bodega en Mendoza y se mostró emocionado por las experiencias que vivió a menos de 24 horas de llegar a la provincia. "Conocí a una guia de turismo y estuvimos hablando por tres horas. Hicimos sobremesa y necesitaba cada segundo de eso, que bueno es volver", expresó En su cuenta de TikTok, el turista comentó que le apasiona visitar diferentes ciudades del mundo para degustar sus comidas típicas y conocer su cultura. Pero al final de su viaje, concluyó que Mendoza era el mejor lugar para vivir.