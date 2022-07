Mi bebito fiu fiu: cómo surgió, qué significa y por qué borraron la canción viral

En las redes sociales no se habla más que de “Mi bebito fiu fiu”, un tema nacido en Perú por la supuesta infidelidad del expresidente Martín Vizcarra y basado en una melodía del rapero estadounidense Eminem. Sí, aunque suene así de bizarro como se lee es la verdad. Tras el éxito alcanzado y un eventual reclamo de derechos de autor, la canción tuvo que ser borrada de plataformas digitales, desatando todavía más su fama.

Cómo surgió Mi bebito: su contexto y significado

El video de la canción “Mi bebito fiu fiu”, del músico peruano Tito Silva, fue subido en junio a su cuenta de YouTube y comenzó a popularizarse en TikTok, pero lo que gatilló su popularidad fue que el rapero Bad Bunny la cantara brevemente en un concierto en vivo por Instagram. La canción original, llamada “Stan”, pertenece a Eminem y fue cantada junto a Dido.

También, “Mi bebito fiu fiu” fue subida a la cuenta oficial de TikTok del Real Madrid, mientras otras plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y hasta HBO Max han utilizado la letra en Twitter para promocionar algunas de sus series y Marvel la ha usado para anunciar el estreno de “Thor: amor y trueno” en los cines de España.

Pero la inspiración para la letra de la canción proviene de otro hecho que poco (o nada) tiene que ver con eso. Parte de un supuesto amorío entre el expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) y la política, abogada y poeta Zully Pinchi que fue difundido en mayo por el programa televisivo Panorama.

El éxito viral "Mi bebito fiu fiu" surge del supuesto romance del expresidente peruano Vizcarra con una joven llamada Zully Pinchi

En las supuestas conversaciones de WhatsApp entre ambos reveladas en el programa, Pinchi le escribe a Vizcarra: “Eres mi bebito... eres mi rey”. Entonces, el expresidente le envía una selfie y ella le contesta con la frase “Fiu fiu’', que según el músico Silva significa un silbido.

Vizcarra -de 59 años, casado y padre de cuatro hijos- ya negó cualquier infidelidad. “Para mí lo más importante es mi familia, que formé con mi esposa a quien amo y con quien quiero vivir hasta el último de mis días”, dijo recientemente. La frase se reproduce en la canción.

Pinchi, de 44 años, también negó cualquier amorío con el expresidente. No obstante, indicó a la televisora local Willax que algunas frases de la canción viral como “caramelo de chocolate” o “pionono de vitrina” son parte de un poema que publicó en 2014 llamado “Las noches que te soñé”.

La explicación de los involucrados no hizo más que explotar aún más la fama de “Mi bebito fiu fiu”. La canción alcanzó a ocupar el primer lugar de la sección Viral 50 Global de Spotify y lideró varios listados de Argentina, España, México, Ecuador y Chile. Pero, a principios de julio, Spotify la removió. Y quienes quieran hacer un challenge, pues ya no se puede hallarla en TikTok.

Por qué borraron “Mi bebito fiu fiu”

Tito Silva contó que sacaron “Mi bebito fiu fiu” de las plataformas digitales por una posible demanda millonaria por parte de los dueños de la canción original.

Entonces, el peruano decidió volver a subir el tema, pero en modo parodia. De esta forma, zafaría de problemas legales.

En una entrevista con el youtuber Henry Spencer, Silva comentó que así no tendría inconvenientes y no tendría por qué pedir permisos a los creadores de la melodía.

La historia detrás de "Mi Bebito Fiu Fiu".

“Hay un tema de los derechos de Eminem. Nosotros sabemos que detrás hay un tema que estamos agarrando una canción que ya existe y es conocida, que se llama ‘Stan’, pero es una parodia y, según las leyes, espero no estar equivocado, porque si no ahí me van a matar, es totalmente legal y lícito hacer parodias de canciones sin necesidad de un permiso”, aclaró Tito Silva.

Igualmente, el peruano luego dio otra explicación y sumó incomodidades por el contexto político.

“Es una parodia con un contexto política peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo entiendo y comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming, además que decidí retirarlo de mis redes sociales”, agregó.

Letra de “Mi bebito fiu fiu”

Caramelo de chocolate empápame así

Como un pionono de vitrina enróllame así

Con azúcar en polvo endúlzame

Y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú

Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu

En mis lágrimas te miré

En mis tristezas yo te besé

En mis caricias te dibujé

Sin verte jamás de ti me enamoré

Cómo ocurrió no lo sé

Si me lo había prometido una y otra vez

Me aprendí de memoria aquella estupidez

“Es mejor que te amen a que ames tú”

Um vaya la inmadurez

Fue casi la inmediatez

En qué no pude ni un día más vivir sin ti

Caramelo de chocolate empápame así

Como un pionono de vitrina enróllame así

Con azúcar en polvo endúlzame

Y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú

Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu

Para mí lo más importante de mi vida, lo más importante, es mi familia

Familia que formé con Maribel, mi esposa, hace 30 años

La mujer a quien amo y la mujer con la que quiero vivir

Hasta el último de mis días

He perdido la cabeza por ti

Ya no soy más la novia fugitiva

Me he vuelto loca de amor

Y te lo repito para que quede impregnado mi olor en ti

(Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu)

Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu

Caramelo de chocolate empápame así

Como un pionono de vitrina enróllame así

Con azúcar en polvo endúlzame

Y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú

Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu

Qué lindo eres tú

Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu

Qué guapo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu

Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu

Qué guapo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu

Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu