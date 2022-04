Una nueva y reconocida figura se suma a la segunda temporada de ATAV

La nueva temporada de Argentina: Tierra de Amor y Venganza (ATAV) comenzará a rodarse el próximo mes y los preparativos ya están en camino. Después de haber confirmado a varias figuras para esta segunda entrega, que promete ser un éxito rotundo como su anterior temporada, nuevas celebridades continúan sumándose.

Las últimas noticias indicarían que Darío Barassi formará parte de la segunda temporada de la ficción de Polka. Así lo informó Teleshow, quien aseguró que el conductor de 100 Argentinos Dicen recibió una tentadora propuesta y que se encuentra en tratativa con la productora, aunque aún no haya sido confirmado su personaje.

Dario Barassi se sumaría a la ficción ATAV.

Hasta el momento, los actores que ya confirmaron su participación son: Juan Gil Navarro, Gloria Carrá, Justina Bustos, Belén Chavanne, Santiago Talledo, Andrea Rincón, Nacho Di Marco, Federico D´Elía, Malena Solda y el actor español Toni Gelabert.

“No está cerrado el elenco coral. Va a haber como tres mundos: un teatro de revistas, la historia de una pareja gay, y una con violencia de género”, adelantó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, programa transmitido por El Trece.

La segunda temporada de ATAV

Esta vez, la tira estará ambientada en los años ‘80 y la historia estará atravesada por el tema de las drogas, el movimiento gay y la movida política de la época.

Leandro Calderone y Carolina Aguirre escribieron los primeros capítulos y se espera que también se sumen otros autores.

Teleshow adelantó que las grabaciones comenzarán a mediados de mayo y la novela saldrá en la pantalla de El Trece durante el segundo trimestre del 2022.

Según adelantaron en algunos medios, la segunda temporada no continuará con la historia de la primera.

Según ya han revelado sus figuras conocidas de la serie, esta segunda entrega no contará con la presencia de los actores de la primera temporada.

Gaston Cocchiarale, quien interpretó a Lowenstein en la primera entrega, contó que se trata de un proyecto nuevo y que, según llegó a sus oídos, contaría con un elenco completamente nuevo.

La segunda entrega contará con la participación de Juan Gil Navarro, Gloria Carrá, Justina Bustos, Belén Chavanne, entre otros.

“Tengo entendido que no va a tener a nadie de la primera temporada. Va a ser un proyecto nuevo, que se va a llamar ATAV, pero no sé cómo lo van a concertar. Por ahora, mi no me llamó nadie y no me convocaron para el proyecto”, aclaró a BigBang.

Por esto mismo, está confirmado que las figuras de la primera temporada como Benjamín Vicuña, La China Suárez, Mercedes Funes y Gonzalo Heredia, no formarán parte de esta segunda entrega.