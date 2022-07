Una nena cumplió 9 años pero nadie apareció en su fiesta y el video de su decepción se hizo viral

La sociedad se divide entre la gente que ama su cumpleaños y festejarlo, y los que no. Sin embargo, puede ser que por algún hecho, pases de un grupo a otro. Esto le puede haber pasado a una niña de 9 años que vivió el peor cumpleaños de su vida debido a que no asistió ningún invitado a su fiestita. Ella y su mamá se habían mudado a una nueva ciudad, por lo que no conocían a muchas a personas, o no lo suficiente para que asistieran a su festejo que prepararon con todo el entusiasmo.

Blanca García y su hija acababan de trasladarse al municipio de Pachuca, en México, en dónde no conocían a mucha gente, o no desde hace tanto tiempo. Sin embargo, decidieron hacer la fiesta igual e invitar a los conocidos, pero no fue suficiente para que ellos asistan.

Conocida en TikTok como “@garciablansh” subió un video en donde se la ve a la niña abrazada a su madre, decepcionada por estar sola en el salón que habían alquilado. Habían elegido la temática del personaje Baby Yoda, también había comida y bebida de todo tipo para los invitados, pero todo estaba intacto debido a la falta de comensales.

La grabación ya lleva más de ocho millones de reproducciones y miles de comentarios. Algunos cuestionan el accionar de la madre de exponer a la hija y de hacerle un cumpleaños cuando no conocen a mucha gente. Otros en cambio, empatizaron con la niña y se ofrecieron a ir a la próxima fiesta.

También hubo usuarios preguntaron sobre cómo habían enviado las invitaciones y que quizás no les llegó a todos. Pero la madre subió un video explicando que “entregamos a todos los compañeros que fueron presenciales. Y también por línea a los que no fueron a la escuela”, dijo mostrando las invitaciones.

La familia presente

Otra duda que les surgió a los internautas era si ni siquiera la familia había ido, a lo que la tiktoker respondió con otro video que dio un poco de tranquilidad y esperanza a los que estaban compenetrados con la historia.

“Una de sus tías viajó de DF (Distrito Federal) a su fiesta, la otra se salió de una boda para acompañarla y su prima tomó un camión para llegar a su fiesta” comentó Blanca en otro video en donde se las vio más animadas y acompañadas.