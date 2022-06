Le organizó el cumpleaños a su hija, pero la mamá de la nena no la llevó a la fiesta: “Mi corazón se destroza por dentro”

Un joven padre había organizado una fiesta de cumpleaños para su hija de 6 años, pero no pudieron celebrarlo juntos porque la madre de la nena no la llevó a su casa.

Ocurrió en el barrio de Ingeniero Budge, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Al darse cuenta que su hija no iba a llegar, Jonathan Villán hizo un dramático descargo en Facebook.

“Acá estoy en el cumple número 6 de mi hija. No pude hacer mucho más que esto en solo tres días de preparación que me dijeron que podía festejar el cumpleaños en mi casa”, contó.

En las imágenes se puede ver que el hombre había armado una fiesta con la temática de Frozen, la exitosa película de Disney. Villán había decorado las mesas con color azul y le había hecho un cartel a su hija Delfina.

“A pesar del corto tiempo hice todo lo posible por comprar la comida, candy bar, castillo inflable, regalos, invitados. Todo hermoso quedó, para mi gusto, y por solo tener tres días de preparación”, explicó.

“No dormí en toda la noche nervioso por ser el primer cumple que yo solo me encargara de todo, me levanté temprano, anduve para todos lados. Llegó la hora, llegaron los nenes, jugaron, comieron, y todos muy felices, menos yo”, continuó.

“¡Mi corazón se destroza por dentro y no paro de llorar! Solo me faltaba la invitada más importante: mi hija”, dijo.

Villán contó que la madre de su hija le había explicado por teléfono que no iba a llevarla a la fiesta de cumpleaños. “Por motivos inexplicables de un minuto a otro me dijo que no iba a mandar a la nena y no hizo nada más que apagarme el celular”.

“Juro que escribí esto para que el día de mañana, hija, veas que papá hizo todo como te hubiese gustado a vos. Te amo”, cerró.