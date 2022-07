Jésica Cirio habló de los rumores sobre la interna en La peña de Morfi

El supuesto conflicto entre los conductores de La peña de Morfi sigue dando que hablar, es así que nuevamente en Socios del espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich pusieron el ojo en las promociones del programa, en las cuales se anuncia a Jésica Cirio solo con su nombre, a diferencia de los meses previos.

“En mayo, la promo decía ‘La Peña de Mofi, con la conducción de Jey Mammon, junto a Jésica Cirio’. Esas eran las primeras promociones. Hoy se promociona de otra forma”, mencionó Lussich, que especuló diciendo que “se le está bajando el precio” a la modelo con respecto a Jey Mammon.

Jessica Cirio y Gerardo Rozín. (Instagram)

“En la nueva gestión, con Jey, se habló del nuevo protagonismo de Jésica, merecido y ganado. Ella empezó a llevar la delantera y, según críticos, a Jey Mammon se lo vio desdibujado”, agregó el conductor antes de que Mariana Brey obtuviera la palabra exclusiva de la modelo.

La panelista Mariana Brey contó al aire que pudo comunicarse con Jésica y que le mencionó la buena relación con el conductor del ciclo: “Me cuenta detalles de su relación con Jey Mammon, una relación profunda que tiene, de mucha amistad. Me cuenta ‘Anoche hablamos hasta tarde con Jey. Me mato de risa con él. La Peña es como mi casa y Telefe ni te figo’”

“Dice que Jey Mammon se sumó a la peña con amor y respeto. Dice: ‘De verdad lo digo. Él es muy dulce conmigo y todo el equipo lo es’”, leyó Brey.

Jesica Cirio y Jey Mammón, los conductores del regreso de "La peña de morfi". (Captura)

“Ella dice que no le molesta que hayan sacado su apellido, como la teoría de Karina, pero evidentemente hay alguien que le dijo ‘pará, pará, reaccioná un poco’. Dice: ‘Realmente me gusta más sólo Jésica’”, concluyó Mariana.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich analizaron la situación de La peña de Morfi.

“Esto de Jésica, cuando uno tiene una marca, con lo que cuesta tener un nombre y un apellido en el mundo del espectáculo (no le habría gustado)... Ella era la conductora histórica del ciclo. Esta idea vino desde el canal”, comenzó diciendo Adrián Pallares.

Más picante, Rodrigo Lussich expresó: “A Jésica Cirio le bajan el precio”. Y puso sobre la mesa la supuesta interna entre los conductores del ciclo musical: “En la nueva gestión, con Jey, se habló del nuevo protagonismo de Jésica, merecido y ganado. Ella empezó a llevar la delantera y, según críticos, a Jey Mammon se lo vio desdibujado”.

Concordando con sus compañeros, Paula Varela sumó: “Él no está encontrando su lugar. No termina de amoldarse con el equipo”.