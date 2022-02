Una joven encontró una alianza en el partido Boca-Rosario Central y busca a su dueño en las redes

Una fanática de Boca que fue a la cancha de Vélez para ver al Xeneize frente a Rosario Central, tuvo un singular hallazgo que terminó por viralizarse en las redes sociales cuando publicó una foto del objeto para dar con su propietario.

La protagonista de la historia se llama Paz Del Percio, una socia boquenese que este domingo alentó al club de sus amores desde la tribuna junto a un grupo de amigas en otra fecha por la Copa de la Liga, en la que el cuadro de La Boca se impuso 2 a 1.

Una de las personas que la acompañaba en la platea alta divisó tirada en el piso una antigua alianza matrimonial. Acto seguido, la recogieron y se la entregaron a Paz para que ella se encargara de darle difusión al objeto y así poder llegar hasta su dueño o dueña.

Una joven encontró un anillo de casados en la cancha y busca a su dueño.

Desde sus perfiles -@samuraideensaladas en Instagram y @chorisauri0 en Twitter-, la fanática lanzó un posteo con imagen y descripción que encontrar al portador de la alianza: “Estaba con mis amigos en la platea alta de la cancha de Vélez y uno de los chicos encontró la alianza tirada entre las butacas. Dijimos que había que encontrar al dueño y me la dieron a mí porque soy la que más uso redes sociales por mi actividad”, explicó.

“La alianza tiene la fecha del matrimonio y las iniciales, no hay margen de error. El dueño o la dueña tiene que decirme esos datos y se la devuelvo. No quiero decirlo para que realmente vuelva a quien le pertenece. Me escribieron algunos preguntando si decía tal cosa, pero no, por ahora no me llamaron con la información que está en la inscripción”, detalló.

Como pista, la portadora del anilló aseguró que el matrimonio de la pareja se celebró en la década del 50, por lo que podría tratarse de un socio vitalicio de Vélez o Boca o de un recuerdo familiar que alguien perdió en la cancha.

“No sabemos si es de alguien de Vélez o de Boca porque hubo partido sábado y domingo y no llegaron a limpiar bien la cancha. Quiero encontrar al dueño o a la dueña para poder devolverla, sería algo re lindo”, informó la joven, que además se preguntó: “¿Cómo puede ser que alguien se saque la alianza en la cancha?”.