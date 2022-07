Una influencer salteña impulsó su emprendimiento gracias al parecido con la China Suárez: “Es el clon”

Agostina Carrales, una joven salteña que se dedica a compartir contenido en sus redes sociales, y esta semana se viralizó su parecido a la China Suárez. Tiene 40 mil seguidores en TikTok y gracias a su parecido a la actriz, impulsó su emprendimiento de pastelería y ahora incursionó en la venta de carteras y billeteras.

Agostina Carrales cuenta con más de 40.000 seguidores en TikTok y supera los 15.000 seguidores en Instagram. La joven comparte contenido mostrando su vida y lo que más le remarcaron sus seguidores desde que empezó fue su parecido con la China Suárez.

“Es el clon de la China Suárez”, “¿Por qué no vas a la puerta de los parecidos?”, “¿Se acordará de los que la seguimos desde siempre?”, “Hace una escena de la China cuando estaba en Rincón de luz”, “La Japonesa Suárez”; son algunos de los comentarios que se repiten en sus posteos.

Agostina Carrales, en su perfil de Instagram

Agostina Carrales tiene 19 años, es oriunda de la capital de Salta y tiene una nena, Martina Galilea, de un año. Gracias a su similitud con la actriz, y ahora cantante, es emprendedora con un proyecto de pastelería (@sweetpotsgalilea) y ahora incursionó en la venta de carteras, billeteras y minibags.

Agostina Carrales contó que toda la gente la mira por su parecido con la China Suárez

Tras la viralización de su perfil, Carrales dio una entrevista para La Nación, en donde admitió que su parecido con la actriz ayudó a que su audiencia crezca y logre la repercusión que actualmente tiene en las redes.

Pero, por otro lado, aseguró que no se siente tan parecida, aunque constantemente sus followers le digan las similitudes físicas que tienen. “Hace poco fui a un bar y toda la gente me miró desde que ingresé hasta que me fui”, reveló.

Agostina Carrales, en su cuenta de TikTok

“Sin embargo, antes de retirarme, llegó una señora muy elegante y amable. Se sentó al lado de la mesa donde estaba, con mi suegra y una amiga. A todo esto, cuando me paré, me dice: ‘Ay, qué hermosa, te pareces a la China Suárez’. Y yo le respondí: ‘¿A usted también le parece? Me lo viven diciendo’ y a lo último me dijo ‘pero es hermosa, debe ser un placer parecerse a ella, sos bella y joven’”, narró.