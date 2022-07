La China Suárez derritió las redes con sus fotos en ropa interior de encaje y mirada desafiante

La China Suárez presentó el jueves su primer sencillo al que tituló “Lo que dicen de mí” y el look que eligió para la fiesta de lanzamiento se llevó todas las miradas. La actriz retomó su carrera de cantante y en pocas horas cosechó miles de reproducciones.

En las últimas horas, la ex Casi Ángeles fue noticia al presentar el tema en el que volcó sus sentimientos sobre el WandaGate. A fin del 2021, la actriz fue tendencia en redes y en los medios durante semanas al ser señalada por Wanda Nara, cuando la mediática contó públicamente que su marido, Mauro Icardi, le había sido infiel con ella.

De ahí en adelante, la artista estuvo en el foco de la tormenta, y decidió escribir una canción para expresarse. Por lo que, en las primeras horas del estreno, la cantante dio qué hablar con la letra del tema.

Pero el nuevo tema de la China no fue lo único que dio qué hablar, sino también el look que eligió para la presentación. La actriz lució un corpiño negro de encaje y un traje negro, súper elegante.

China Suárez

En cuanto al peinado, optó por el pelo recogido con una cola alta, que dejó todo su rostro despejado. Y el maquillaje con la ténica del smokey eyes negro, con el que resaltó sus ojos verdes.

Las fotos superaron los 75 mil “me gustas” en la primera hora y recibió cientos de comentarios en los que resaltaron su belleza.

“Todo bien hacés”, “Esto es real?”, “Ilegal esa cara mujer”, “Dándolo tooodo”, “La perfección q manejas es increíble”, “Digan lo q digan...sos la más linda de Argentina... No tenes rival”, “Guapísima”, “Que hermosa sos”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron al pie de sus fotos.

China Suárez

“Lo que dicen de mí”, el primer sencillo de la China Suárez

La China Suárez estrenó este jueves su tema “Lo que dicen de mí” en el que habla por primera vez sobre cómo se sintió en medio del WandaGate, cuando se supo que Mauro Icardi le había sido infiel a Wanda Nara con ella. Además, hace referencia al acoso de la prensa y en las redes.

La artista presentó el videoclip en exclusiva por Strar+ con un documental y en Spotify ya se puede escuchar el tema. En el lanzamiento, sus hijos y Rusherking estuvieron presentes, además de su familia y amigos.

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo”, comienza la canción.

En otro momento de la canción, la artista dispara: “Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era”.

“Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía”, agrega picante.