Filtran la nueva canción de la China Suárez que hablaría de sus escándalos y Wanda Nara la “deliró” así

Tras lanzar ‘El juego del amor’, su primer single como cantante solista, la China Suárez prepara su segundo tema. En LAM, revelaron partes de esta nueva canción que llamaron la atención por sus filosos mensajes, que podrían ir destinados a su escándalo de infidelidad con Mauro Icardi.

En LAM (América), Ángel de Brito empezó diciendo: “Vamos a presentar un tema que nos dicen que sería el nuevo de la China Suárez. Una fuente muy legítima nos dice que este es el segundo corte”.

Celli y China Suárez, una sociedad en la búsqueda de buenas canciones pop. (Gentileza Lucía Olmos)

Luego, pusieron al aire el fragmento donde se la escucha cantar: “Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo”.

“Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era”, continúo el tema.

“Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía”, concluyó.

La reacción de Wanda Nara al nuevo tema de la China Suárez

Luego de que varias angelitas sugirieron que el tema podría hacer referencia al Wandagate, llegó la reacción de Wanda Nara. Esta mañana, la representante tuiteó un picante comentario: “Naaaa jajajaj”, escribió junto a emojis de risas. A pesar de que no hizo referencia directa, la mayoría de sus seguidores lo tomaron como un palito a la China.