La China Suárez lanzó “Lo que dicen de mí” y habla del WandaGate: “La escribí en medio de un ataque”

La China Suárez estrenó este jueves su tema “Lo que dicen de mí” en el que habla por primera vez sobre cómo se sintió en medio del WandaGate, cuando se supo que Mauro Icardi le había sido infiel a Wanda Nara con ella. Además, hace referencia al acoso de la prensa y en las redes.

La artista presentó el videoclip en exclusiva por Strar+ con un documental y en Spotify ya se puede escuchar el tema. En el lanzamiento, sus hijos y Rusherking estuvieron presentes, además de su familia y amigos.

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo”, comienza la canción.

En otro momento de la canción, la artista dispara: “Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era”.

“Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía”, agrega picante.

La China Suárez confesó que escribió el tema en medio de un ataque

En el documental de Star+, la China Suárez se sinceró y confesó: “La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción”.

“En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto, lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería iluminar el problema”, agregó.

“Pero bueno, lo acepté y ya sé que es parte de mi vida y que está ahí. (…) La gente por ahí piensa que a mí las cosas no me afectan porque tengo una personalidad bastante avasallante, pero la realidad es que soy muy vulnerable, como la mayoría de las personas, sobre todo los que estamos muy expuestos”, dijo.

“A veces me cuesta entender la maldad o el ensañamiento o la gente que está muy preocupada por lo que hace el otro con su vida. Con que una o dos personas se identifiquen con la canción ya estoy muy tranquila”, cerró la China Suárez.