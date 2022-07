China Suárez contó que una pregunta de su hija Rufina la empujó a lanzarse como cantante

China Suárez presentó “Lo que dicen de mí”, su primera canción como solista, tras sacar el tema El Juego del Amor, junto a Santi Celli. En ‘Antes que nadie’, la actriz contó que tenía miedo de cantar, pero que una pregunta de su hija Rufina Cabré la ayudó a destrabar y poder lanzarse como cantante.

Tras la presentación de su nueva canción, a la que asistieron sus amigos y Rusherking, su pareja, ayer la China Suárez estuvo en diferentes programas hablando sobre “Lo que dicen de mí”. Al primero que asistió fue a “Antes que nadie”, ciclo de streaming que sale por Youtube en el canal Luzu TV, conducido por Diego Leuco, Cande Molfese, Mica Vazquez y Martín Dardik.

Allí, la China contó que sentía mucho “miedo” a lanzarse como cantante. Sin embargo, Rufina, su hija con Nicolás Cabré, le hizo una pregunta que la “destrabó”. “Tenía una traba porque me daba mucho miedo. No es lo mismo cantar sola que estar dentro de un formato, con una estructura”, haciendo referencia a Casi Ángeles, donde empezó como cantante.

“Yo jamás estudié canto ni música y siempre le tuve mucho respeto a las personas que se dedican a esto”, añadió. Y luego reveló la pregunta de Rufina. “Un día me dijo: ‘Mamá, estás todo el día cantando en casa... ¿Por qué no te dedicás a eso?’. Eso me destrabó. Y después me crucé con personas que me impulsaron como Santi Celli”, dijo.

La China Suárez hizo una autocrítica sobre errores que cometió

Ante la consulta de Cande Molfese de si es verdad que es tan fuerte como parece desde afuera, la China respondió: “Uno se arma un personaje para sobrevivir. Estoy expuesta desde que soy muy chica. Siempre fui bastante polémica porque siempre hice lo que quise y a veces eso molesta”.

“Me he equivocado, obviamente, no es que digo que hago las cosas bien. Pero me armé una coraza”, explicó. Luego, destacó que con esta canción buscó dejar de lado su lado más “combativo” para exponer su vulnerabilidad.

“Me cuesta un montón y es un re buen ejercicio para mí el aprender a mostrarme vulnerable con las amistades, las parejas. Siempre me cuesta decir que necesito ayuda, que estoy mal o que tengo un mal día y es un ejercicio que quiero empezar a hacer porque yo también estoy para los demás y me gusta que estén para mí”, reconoció.

Para cerrar, admitió que ella es una persona fuerte porque otro en su lugar no hubiera superado todas las críticas, aunque eso no significa que no la afecte y no le duela.