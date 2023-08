Una chilena visitó Mendoza y compartió en TikTok su experiencia frustrante en la calle: “No dejan pasar”

En un mundo cada vez más conectado, las redes sociales se convierten en una plataforma para compartir vivencias, culturas y curiosidades de diferentes lugares. Sin embargo, no todas las experiencias son positivas. Javiera Paz, una joven chilena que visitó la ciudad de Mendoza, se encontró con un choque cultural en las calles que decidió compartir a través de un video en TikTok, el cual se volvió viral.

En Chile, los peatones tienen la prioridad de paso en las sendas peatonales, conocidas como “cebras”. Sin embargo, en Argentina esta norma no se aplica -en la práctica- en lugares sin semáforos. Javiera enfrentó este dilema cuando intentaba cruzar una calle en Mendoza y tuvo que esperar varios minutos mientras los conductores pasaban sin detenerse. Con frustración, capturó este momento en video y lo compartió en su cuenta personal de TikTok @_javierapazactriz.

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y ‘me gusta’, lo que llevó a Javiera a aclarar la situación en una entrevista con La Nación.

“Lo que más me llamó la atención, aparte de los pasos de cebra, fue la gran vida nocturna todos los días, incluso domingos. En Chile, los pasos de cebra suelen respetarse, al acercarse los conductores saben que vamos a cruzar y paran. Son muy pocos los que siguen la ruta, a diferencia de Mendoza. Yo andaba con mis papás que eran adultos mayores, por lo que nos complicaba la dificultad para cruzar las calles, sobre todo el primer día, después eran risas. El lugar no tenía semáforo”, expresó.

Javiera Paz aclaró su molestia: “Más que nada por mis papás, pero tratamos de sumarnos lo más rápido posible a esta costumbre (de lo contrario iba a ser peligroso), siempre con alma de turista con ganas de absorber cosas nuevas. Después todo se tornó gracioso, de hecho en el video hay risas de fondo”.

Luego, la joven comentó que, lejos de ser una crítica, su intención era compartir una anécdota que no empañaba su experiencia positiva en Mendoza. “Muy bonito, disfrutamos muchos los lugares, salíamos a diario y recorrimos lo más posible. Para mí fue una simple anécdota que para nada empaña el viaje, de hecho en octubre vuelvo a Bariloche. También como actriz mi pensamiento es mucho más abierto sobre culturas y las ganas de seguir sumando conocimientos del mundo siempre van a ser más grandes que cualquier conflicto”, concluyó al medio citado.

A pesar de los comentarios negativos que recibió por su video, también hubo usuarios que compartieron sus propias experiencias y se refirieron a la situación expuesta. Algunos chilenos contaron que en su país los conductores respetan los pasos de cebra de manera estricta. “Mi novio, siendo argentino, cuando estuvo en Chile me hacía correr en los pasos peatonales y yo le decía ‘amor, acá si respetan’”, “En Chile tenemos muchas cosas malas, pero el paso de cebra es sagrado, todos lo respetan. Raro… pero cierto”, “Es así, no me parece bien que hayas expuesto todo de esta manera” fueron algunos de los comentarios.

