Insólito: llevó a su familia a una cita y le pidió al hombre que pagará toda la cuenta

Un suceso insólito y particular tuvo lugar cuando una mujer asistió a una cita con su pareja. Ella invitó a toda su familia a la cena y le pidió al hombre que pagara toda la cuenta. A través de TikTok se volvió viral el video donde la pareja comenzó a discutir en el restaurante por la elevada suma de la cuenta.

Según lo que se escucha en la grabación del clip, la mujer había invitado a sus papás y a sus hijos a esta cita que se supondría solamente que sería con la pareja.

“Oye amor, tendrás mil pesos que me prestes”, es la pregunta que le hizo el hombre a esta mujer. Como respuesta, ella se negó y le recordó que él le había hecho la propuesta de invitarla a comer, sin embargo, él le dijo que no consideraba que fuera a gastar tanto dinero.

“No consideraba que iba a gastar tanto y luego le dijiste al mesero que se cobrará el 20% y pues ponle que el 10 voy de acuerdo, pero imagínate viene por esta cuenta casi cuatro y luego el 20%, o sea, digamos que salió de mi presupuesto. Nada más es algo que me prestes”, le dijo este hombre a su novia.

La mujer se negó nuevamente y también dijo que no podía dejar a sus familiares en casa, pues la habían ido a visitar. “Tus hijos pidieron de lo más caro y ni se lo comieron, todo fue para llevar, no me opongo ni nada”, dice el hombre.

El hombre le volvió a pedir de favor que lo apoyara con la propina para que así pudiera pagar la cuenta. A lo que la mujer le respondió: “Eso me hubieras dicho desde el principio, para entonces no pedir nada, tú me invitaste a comer”.

El hombre le insiste en que la invitación solamente era para ella, pero llevó a todos sus hijos y sus papás. “Son niños muy lindos, estuvieron de traviesos y me cobraron un vaso que rompieron, pero no me opongo”, dice el hombre.

Como consecuencia de esto, la joven con una actitud molesta dice que ella no tiene por qué prestarle dinero, ya que ella solo aceptó la invitación.

Finalmente, la mujer no le prestó dinero a su novio y él decide levantarse al baño. “La neta ya me voy, para mujeres abusivas que aprenda”, termina diciendo este hombre al final del video.

Hasta el momento, el clip recogió más de cinco millones de reproducciones y se volvió viral en la famosa red social.

SEGUÍ LEYENDO