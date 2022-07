Una actriz de Harry Potter acusó a Arnold Schwarzenegger por una actitud desagradable en un set

Arnold Schwarzenegger fue noticia en varios portales luego de que Miriam Margolyes reveló que el actor tuvo una actitud desagradable para con ella. Según contó la actriz que participó de la segunda película de Harry Potter, el reconocido artista “se tiró un pedo en su cara”.

Ambos actores trabajaron juntos en “End of Days” (El fin de los días en España o El día final en Hispanoamérica). Margolyes pensará dos veces antes de volver a trabajar con Schwarzenegger, ya que no le perdona el incómodo momento que le hizo pasar durante una grabación.

Miriam Margolyes

La actriz reveló que Schwarzenegger es la persona con quien menos disfrutó trabajar, no solo por el momento escatológico, sino también porque considera que tiene “demasiado ego”.

Fue en el podcast I’ve Got News For You que Miriam Margolyes acusó al protagonista de “Terminator”. “Se echó un pedo en mi cara. Yo también me tiro flatulencias, pero no en frente de otras personas. Él lo hizo de forma deliberada”, explicó.

“Yo interpreté a una de las hijas de Satanás, y en una de las escenas Arnold Schwarzenegger tenía que matarme. Por lo que estaba en una posición en la cual no podía moverme”, agregó sobre el incómodo momento.

Arnold Schwarzenegger. (DPA)

“Fue ahí cuando se tiró el pedo, frente a mi cara, en una de las pausas, el momento no está en la película, pero no puedo perdonarlo por lo que hizo”, cerró.

Quién es Miriam Margolyes

Miriam Margolyes es una la actriz británica-australiana que tiene una larga carrera de más de 50 años en cine, televisión y teatro.

La artista ganó un BAFTA como mejor actriz de reparto por su trabajo en La edad de la inocencia (1993) de Martin Scorsese. También participó de la saga de Harry Potter y la cámara secreta (2002) como la profesora de herbología Pomona Sprout.

Miriam Margolyes

También prestó su voz para decenas de audiolibros y películas animadas como Babe y Mulan. En 2013 obtuvo la ciudadanía de Australia, de donde proviene su pareja Heather Sutherland.