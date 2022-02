Arnold Schwarzenegger reveló que ser vegano es su clave para mantenerse en forma a los 74 años

El mítico actor de Hollywood Arnold Schwarzenegger contó en sus redes sociales su clave para mantenerse impecable físicamente a los 74 años. El ex gobernador de California confesó que lleva una alimentación estricta basada en un 80% de vegetales, aunque a veces no puede resistirse a comer un poco de carne. Además, sostuvo que su alimentación le trae beneficios en sus análisis de sangre y alentó con tips a quienes están comenzando el gimnasio.

Siempre impresionó el estado físico del reconocido actor Arnold Schwarzenegger en la saga ‘Terminator’. El nacido en Austria reveló en sus redes sociales las claves de su apariencia física a sus 74 años.

El ex gobernador de California (2003-11) explicó lo siguiente acerca de su alimentación: “Durante los últimos cinco años, he basado (mi dieta) en 80 % en productos vegetales. Aunque a veces sigo comiendo carne, porque no puedo resistirme a un jugoso filete cuando tengo amigos en casa”.

Asimismo, Schwarzenegger aseguró que el balance entre el consumo de proteína cárnica y verduras lo ha hecho sentir “más saludable y más joven en general”. Además, aseveró que hasta su propio medico se sorprendió porque los beneficios de su alimentación, no solo tienen fruto en su físico, sino también que le traen excelentes resultados en sus exámenes de sangre.

De muy joven, Arnold impresionó por su físico

A sus 74 años, el actor se sigue entrenando con todo en el gimnasio

Luego en su posteo, Arnold se dirigió a quienes acaban de arrancar el gimnasio o su preparación física y a los entrenadores. “Les pido a los más experimentados que fuesen sensibles con aquellos que iniciaban una nueva etapa”. Por otro lado, brindó datos estadísticos que marcan que “luego de la primera semana en el gimnasio, 23% de las personas deja de lado sus metas de año nuevo y solo 19% se mantiene a largo plazo”.

“No eres un fracaso a menos que te rindas por completo”, expresó el actor de ‘Terminator’. “Los cambios son difíciles y para el cuerpo siempre es más cómodo mantener las costumbres que mantuvo durante los últimos 12 meses” alentó Schwarzenegger.

El mensaje en ingles del actor en sus redes

Sumado a lo anterior, advirtió a quienes recién comienzan en el gym. “El primer mes del año no es precisamente mágico y en cuestión de solo 30 días no es posible construir lo que los médicos llaman ‘memoria muscular’”.

Para finalizar, el actor de 74 años que se mantiene activo con el ejercicio y sobre todo el entrenamiento con pesas, añadió: “Luchas contra mucho para alcanzar los objetivos que te planteaste. Sea que se trate de ir al gimnasio, consumir menos azúcar, dejar de fumar o beber alcohol, deberías meditar más, perder algo de peso, leer más libros o trabajar en tu relación”.