Un tiktoker mostró cómo es el viaje en tren desde Buenos Aires a Mendoza y su video se hizo viral

El regreso del tren de pasajeros causó gran entusiasmo en nuestra provincia y en toda Argentina. Desde la Estación de Retiro hasta Palmira hay exactamente 24 estaciones, las cuales están diseminadas por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y, claro, Mendoza. El trayecto completo dura en promedio unas 28 horas y, si bien puede asustar un poco su duración, los pasajeros aseguran que vale la pena realizar la travesía completa.

Sin ir más lejos, el reconocido tiktoker @sthacosta, movido por el entusiasmo, sacó su boleto en Retiro y emprendió viaje con destino a Palmira. En su perfil mostró cómo es el tren, los camarotes que alojan a los pasajeros y, por supuesto, los bellos paisajes que acompañan el trayecto.

“Lo primero que me llamó la atención fue la gran cantidad de vagones que tiene el tren, de los cuales solo uno de ellos ofrece la categoría camarote, con un total de 12 unidades. Al ingresar -al camarote- teníamos sábanas, mantas, almohadas y una toalla pequeña”, comienza el influencer.

Al mismo tiempo, agregó: “En la categoría camarote te permiten traer tu equipaje a bordo por lo que desde el primer momento puedes ponerte cómodo. El costo del boleto es por camarote y no por persona.”.

Según explicó sthacosta, cada coche o vagón cuenta con un baño. “El nuestro era compartido para los 12 camarotes y en varios puntos del tren hay dispenser con agua fría y caliente”.

Con respecto a la comida que se puede comprar en el tren, el tiktoker señaló que en el coche comedor solo hay sandwiches, bebidas y algunas golosinas por lo que sugirió a sus seguidores traer algunos productos extras.

“Aunque el tren no tiene wifi dispone de toma corrientes para que mantengas tus equipos electrónicos cargados”, agregó el joven.

“30 horas después llegábamos a la estación de Palmira donde tuve que caminar cinco cuadras hasta el boulevard para tomar un colectivo que me costó $230, el cual me dejaría 45 minutos más tarde en la terminal de ómnibus de la Ciudad de Mendoza”, finalizó el tiktoker en su video que ya acumula 1 millón de visualizaciones, 95.700 me gusta y más de 1.000 comentarios.

El tren llega a Palmira proveniente de Buenos Aires por primera vez con pasajeros en décadas. / Foto: Marcelo Rolland

COSTO DE LOS PASAJES Y SERVICIOS

Según publica Los Andes, el tren cuenta con un único coche dormitorio con 10 camarotes. Cada uno de los camarotes, en tanto, cuenta con comodidades para dos pasajeros.

En cada uno de esos camarotes hay dos camas (una arriba y otra abajo), que también sirven de asiento. El camarero, en tanto, brinda a los pasajeros ropa blanca con dos almohadas y dos mantas (entregadas por la noche y retiradas por la mañana). Cuenta, además, con una mesa y traba puertas, control de temperatura de aire acondicionado frío/calor y volumen de parlantes.

Además de los camarotes, la formación cuenta con categorías de Pullman, Primera y coche comedor, además del coche generador (de energía eléctrica).

En cuanto a los valores de los tickets, el pasaje en Camarote para el viaje completo cuesta 19.827 pesos (para dos pasajeros, ya con el descuento de 10% por compra online -única manera de adquirirlo en Mendoza, ya que no hay boletería física-), mientras que el Pullman cuesta 6.606 pesos por pasajero (también con precio promocional). Los pasajes en Primera, en tanto, cuestan 5.512,50 pesos (con el descuento de 10% y por persona).

Seguí leyendo