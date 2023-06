Cumplió 15 años y en lugar de una fiesta invirtió la plata y abrió su propia verdulería

En la adolescencia las chicas siempre sueñan con una fiesta para festejar sus 15 años o eligen la opción de viajar hacia algún país con amigas o con la familia. Pero el caso de Natalia escapa de estas opciones. La joven se volvió viral en las últimas horas ya que tomó una inesperada decisión: en lugar de realizar una fiesta de 15, decidió abrir una verdulería.

Natalia vive en Quesada, un municipio del departamento de Jutiapa que pertenece a la región sur de Guatemala. Su padre, Gerardo Duarte, fue el encargado de dar a conocer la noticia que la adolescente había tomado y además expresó su orgullo por ella. Pero, a partir de ese momento, las redes sociales estallaron con buenos comentarios, pero aun así, las críticas no faltaron.

Gentileza: A24.

Por otra parte, Natalia dejó en claro que la celebración no era tan importante para ella, y su prioridad por el momento son sus ingresos y pasión por los negocios.

“Mi hija prefirió su negocio propio en lugar de una fiesta de quince años. La felicito”, escribió el hombre que ayudó a la joven a abrir el comercio. La mayoría de los comentarios fueron alentadores, pero otros lo criticaron duramente.

Esta es la entrada del negocio de la joven. Gentileza: A24.

“Con quince años tiene edad de estudiar y estar con los amigos. Es menor de edad, no sé cómo están las leyes en tu país, pero en el mío, hasta la mayoría de edad, los 18, no se puede montar un negocio ni trabajar legalmente”; “Bendiciones y éxitos”; “Esa muchacha me llena de orgullo. Qué joven tan inteligente”; “¡Una emprendedora que tiene los pies en la tierra!”, “La felicito, pensó bien en su futuro”, fueron algunos de los comentarios que recibió el papá de la joven emprendedora.

