Un taxista de Barcelona se volvió viral al mostrar en redes su método vintage de navegación

En plena era digital, donde la tecnología marca el ritmo de nuestras vidas, un taxista de Barcelona, España, ha llamado la atención al optar por una forma de navegación más tradicional: los mapas de papel. Su elección ha generado una ola de aplausos en las redes sociales, demostrando que, a veces, lo antiguo puede ser innovador.

En un video compartido en TikTok por la usuaria @eleonorafg_, se puede ver al conductor revisando un mapa tradicional antes de partir hacia su destino, evocando nostalgia y sorpresa entre los usuarios. La escena, que puede parecer insólita en la era de los smartphones y los GPS, ha generado una reacción unánime de admiración por su habilidad y conocimiento de la ciudad.

La usuaria @eleonorafg_ capturó en un video el momento en que este taxista consultaba un mapa de papel antes de emprender un viaje por las calles de Barcelona. “Recuerdos de la infancia, me encanta este ambiente vintage”, escribió la usuaria junto al video. El clip se volvió viral rápidamente, acumulando más de 2.8 millones reproducciones y superando los 400 mil likes en la plataforma.

Los comentarios en la publicación reflejan la admiración por la elección del taxista de confiar en su conocimiento y en los mapas. Frases como “Toyota, mapa clásico y música clásica. Seguro es buen taxista” o “Nunca se quedará sin batería” resaltan la habilidad del conductor para prescindir de la tecnología y confiar en métodos más tradicionales.

Aunque para muchos pueda resultar sorprendente, el uso de mapas de papel no es algo inédito en el mundo del transporte. Algunos profesionales prefieren este método por diversas razones, como la fiabilidad de la información o la facilidad para recordar las calles. Como señala uno de los comentarios en redes sociales: “Algunas personas no lo usan porque usar el móvil no les hace enfocar y recordar las calles y para aprender más usan eso”.

