Un periodista hacía un móvil en vivo sobre un hecho policial y descubrió que el fallecido era su primo

Un periodista mexicano vivió un dramático momento al cubrir una noticia policial en la ciudad de Mataderos, en Coahuila. Jorge Jaramillo estaba haciendo un móvil en vivo cuando se dio cuenta que la víctima fatal era su primo.

Jaramillo estaba cubriendo una noticia sobre un hombre de 38 años que había fallecido electrocutado al tocar unos cables de alta tensión, mientras barría el techo de su casa que se había llenado de basura y agua.

A medida que iba dando los detalles sobre el hecho y la víctima fatal, Jaramillo fue descubriendo que se trataba de un familiar suyo.

“Llegue como cualquier otro día y me encuentro con la noticia de que el fallecido era mi primo”, escribió Jaramillo en su cuenta de TikTok, donde compartió el video.

“Él es la persona que hoy, desafortunadamente, pierde la vida. Yo llegué al lugar como cualquier otro día, informando como siempre. Llego y me doy cuenta, abrazo a su hija como nunca”, explicó.

Le dije ‘estamos contigo’, yo sin saber nada, me doy la vuelta, me iba a subir a la camioneta, cuando de repente sale una prima mía y me dice ‘la persona que se electrocutó es nuestro primo’”, agregó.

“No conocía la casa”, explicó el periodista en la sección de los comentarios. “No lo hubieran dejado dar la noticia, que crueldad”; “Le creo, hay familiares con quiénes pierdes contacto o simplemente no frecuentas”, comentaron los usuarios.

