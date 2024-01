Un influencer visitó un restaurante de la Guía Michelín: degustó 8 platos y gastó más de $103.000 en una cena

Un reconocido influencer gastronómico, identificado como @salttepper, causó sensación en TikTok al compartir su experiencia en uno de los mejores restaurantes de Núñez, recomendado por la prestigiosa Guía Michelín. El tiktoker no escatimó en su elección de platos, dejando a sus seguidores boquiabiertos al revelar el total de la cuenta por la cena para dos personas, que ascendió a $103.850, sin el servicio de mesa.

El video, que rápidamente se volvió viral, comenzó con una selección de entradas que incluyeron pan a las brasas con manteca de vinagre por $2000 y crackers sin gluten de arroz negro, ananá y lentejas coral por $4900. Continuaron la experiencia gastronómica con zucchinis acompañados de ricota de oveja, mistol y polen ($5750) y un “tiradito” de pescado con algas, pepino y aguachile ($6950).

Además, degustaron tostadas melena de león con frutillas y mole por $6600, y un tartare de ciervo envuelto en galleta marinera por $6950. El costo total de la entrada en el restaurante fue de $33.150

La elección de platos principales incluyó hígado con espuma de papa ahumada ($6300), pesca con porotos pallares ($13100), codorniz sobre arroz meloso ($13100) y el corte del día, cerdo duroc, por $15400.

El punto culminante de la extravagante cena llegó con los postres, que consistieron en tartaletas veganas de coco, frutillas y almendras, un postre de chocolate blanco con dulce de boniato y maracuyá, y otro de manzana. El costo total de la experiencia gastronómica ascendió a unos sorprendentes $103.850.

El video compartido en TikTok acumuló 382 mil reproducciones y 24 mil “me gusta”, generando un gran impacto entre los seguidores del influencer. La elección de platos exquisitos y la revelación del elevado costo de la cena contribuyeron a que la publicación se convirtiera en tema de conversación en las redes sociales.

Entre los comentarios de los usuarios comparten algunos pensamientos al respecto. Este es el caso del internauta NC quien comparte “Algún día me gustaría tener plata para ir a comer a algún lugar así, pero con lo que ahorro a fin de mes me alcanza para oler el pan ese nomas”. Otro compartió “yo calenté ravioles de hace 2 días atrás y que están re sarpados y me cagué de risa con la de espuma de papa ahumada”.

