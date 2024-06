Un influencer le regaló una motocicleta a un vendedor ambulante, pero se la rechazó: “No me gusta”

Un influencer mexicano le regaló una motocicleta a un vendedor ambulante y se llevó una gran sorpresa. Las cosas no salieron como Hotspanishmx esperaba ya que el joven rechazó el regalo.

El tiktoker se encontró al joven en una esquina de México mientras vendía frutillas. Al verlo, detuvo el auto y lo invitó a subir. El joven lo reconoció de manera inmediata y no dudó un segundo en seguirlo.

El influencer quiso saber cuál era la propina más grande que había recibido y el joven respondió que una mujer le había dado 500 mexicanos.

Así, todos se dirigieron al lugar donde esperaba su regalo. Antes de bajar del auto, le pidieron al vendedor ambulante que se pusiera una remera en la cara para taparse los ojos. El creador de contenido quería capturar su reacción.

Cuando finalmente se descubrió la cara el joven vio en frente suyo una motocicleta blanca nueva con las llaves colocadas. La reacción del vendedor sorprendió al influencer, pero de mala manera.

“¿Me vienes a humillar o qué? No me gusta… veo tus videos y regalas cosas mejores, BMW y cosas así, esto no se compara, es una basura para tus vídeos”, dijo.

El influencer, le trató de explicar que la motocicleta era prácticamente nueva, con solo 8 kilómetros de recorrido y un valor superior a 17 mil pesos mexicanos.

“En un mes me podría comprar algo mejor, me estás humillando, hubiera preferido una KTM… me hubieras dado un coche o una moto mejor. Me estás haciendo perder mi tiempo, ¿para qué me traes aquí?”, dijo el chico.