Influencer hizo dominadas en un arco sagrado de Japón y causó indignación: tuvo que pedir disculpas

Una influencer fitness chilena se vio envuelta en una polémica internacional después de publicar un video en el que se la ve haciendo dominadas en un “torii”, la icónica puerta sagrada que marca la entrada a los templos japoneses.

La acción de Marimar Pérez generó una ola de indignación en las redes sociales, principalmente en Japón, donde se considera que estos arcos tienen un profundo significado en el sintoísmo. “Una falta de respeto hacia la cultura religiosa de nuestro país”, aseguraron varios usuarios.

Luego de ser publicado en la red social Instagram por María del Mar, el video rápidamente se volvió viral. La joven fue duramente criticada por la comunidad japonesa y muchos internautas, quienes calificaron el comportamiento de Pérez como una grave falta de respeto hacia su cultura.

Algunos comentarios como “¿Por qué los extranjeros no respetan nuestras tradiciones?” y “Estúpida extranjera” reflejaron el sentir generalizado en el país asiático.

Cabe remarcar que un “torii” es una puerta japonesa tradicional, que suele hallarse a la entrada de un santuario sintoísta. Es uno de los símbolos más importantes de esta religión, una de las dos principales del país junto con el budismo. De esta forma, la controversia fue creciendo ante la circulación del video.

El pedido de disculpas de la influencer

Ante la polémica que estalló en las redes sociales, Marimar decidió pedir disculpas públicas a los 140.000 seguidores que acumula en su cuenta de Instagram. En un nuevo video, la influencer dejó de lado sus habituales rutinas de fitness para reconocer su error y pedir perdón por lo ocurrido.

“Quiero pedir disculpas por mi acción en Japón. No fue mi intención faltar el respeto. Fue algo que hice sin pensar y me siento mal de haberlo hecho”, expuso la joven en la descripción del video, donde pidió por favor que no le manden más mensajes y comentarios negativos.