Una madre le dio una brutal paliza a una maestra jardinera: “Vos le pegaste a mi hija”

Una maestra jardinera de Los Polvorines, en la provincia de Buenos Aires, fue agredida por una madre que la acusó de golpear a su hija. La brutal agresión quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente y fue repudiado por colegas de la mujer agredida.

“¿Qué te voy a escuchar? ¿Qué le pegaste a mi hija?”, se oye decir a la agresora. La maestra en el piso trató de calmarla para poder hablar con ella, pero la mujer siguió golpeándola.

En dialogo con Todo Noticias, la docente se defendió de los ataques y los agravios. “En todo momento le pedía para hablar, para que ella me hable y yo pueda expresar o mantener un diálogo de forma civilizada. Esto es lo peor que me pasó”.

“Yo tomé el cargo el 1 de septiembre, soy titular a la mañana en este jardín y a la tarde tomé por mayor jerarquía. Cuando tomé las madres ya no estaban conformes, decían que no era simpática, que querían a la seño Vicky, y que nunca me presentaron formalmente”, comenzó.

“Dentro de la institución hicimos una reunión formal y me presentaron. Yo no soy muy simpática como ellos manifiestan, pero soy muy profesional, cumplo con mi rol. Tenemos momentos de mimos, de risas, de leer un cuento, de abrazarnos, de cantar y bailar, pero no es todo lo que hacemos”, agregó.

Silvia dijo que el día de la agresión habían estado haciendo una actividad con juguetes y la hija de la agresora se quejó porque otro niño le había quitado el suyo.

“Ella dice que le saqué el juguete, que le pegué en la pancita y que guardé el juguete. Pero cada alumno vino y guardó el juguete”, recordó.

“No es la primera vez que pasa en este jardín, soy la tercera maestra que quieren sacar de la institución. Hace tres años seguidos que vienen sacando maestras porque no les gusta la cara”, denunció.

“Hacen cualquier cosa para denunciarte y sacarte de la institución, pero yo tengo derecho a trabajar. No es justo que todos los años nos saquen a una maestra. Yo no estudié para sentarme en un escritorio”, agregó.