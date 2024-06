Un cordobés trabajó de bachero en Alemania y reveló cuánto cobró por nueve días de trabajo

Un joven oriundo de Córdoba, Johny, decidió emigrar a Alemania en búsqueda de nuevas oportunidades. A través de sus redes sociales, donde comparte sus experiencias como “un latino en Europa”, causó un gran revuelo con un video en el que muestra cuánto dinero ganó trabajando como lavaplatos en la cocina de un restaurante, solo durante nueve días.

El video, publicado en TikTok a través del usuario @jonhyzarate10, capturó la atención de miles de personas. En la grabación, sostiene un sobre lleno de billetes y comenta: “Los voy a contar y les digo cuánto hay”. En el clip, Johny explica que su trabajo principal en Alemania es repartidor en bicicleta de productos de supermercado, pero que decidió aprovechar su tiempo libre para tomar un segundo empleo como lavaplatos, conocido comúnmente como “bachero” en Argentina.

Con entusiasmo, el joven reveló que, tras nueve días de trabajo en el restaurante, ganó un total de 880 euros (equivalente a 854.314,21 pesos argentinos), incluyendo las propinas. “Acá está el fruto de nueve días de trabajo más la propina”, señaló. Además, invitó a sus seguidores a reflexionar sobre si esta suma es mucha o poca, destacando que la percepción del valor puede variar según cada persona.

La publicación no solo reveló detalles de su salario, sino también ofreció un vistazo a su vida en el extranjero. Cabe mencionar que Johny mencionó que paga 600 euros (582.486,96 pesos argentinos) de alquiler, lo que le permitió a sus seguidores entender mejor su situación económica.

El video rápidamente se volvió viral, superando las 200.000 reproducciones y obteniendo más de 9.000 “me gusta”. Los mensajes en su mayoría muestran asombro y admiración por su disposición para compartir su experiencia personal y laboral en Alemania, aunque algunos dudaron al momento de hacer las cuentas.

“Está bien pero, ¿el alojamiento? ¿la comida? Me parece poco sin ofender, 600 euros en una casa, compartida seguro con otros. No sé”, “Son tres días de trabajo en una cosechadora acá en Argentina” y “Lo recomendado para vivir son 900 euros (vivís básico pero no te morís de hambre ni dormís en la calle)”, son algunos de los comentarios de los usuarios.

