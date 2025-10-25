Un experto en nutrición confirma la especia llena de hierro que deben tomar las personas con diabetes

La canela, una de las especias más antiguas del mundo, ha sido valorada durante siglos tanto por su sabor como por sus propiedades curativas. Hoy, la ciencia confirma que su potencial va mucho más allá de lo culinario. Según el nutricionista Alex Yáñez, “tiene numerosos beneficios, y en personas con diabetes es donde más evidencia clínica existe".

Durante su intervención en el pódcast Realfooding, Yáñez explicó que “no vamos a consumir 100 gramos de canela, ya que podríamos experimentar efectos laxantes, pero incluso en pequeñas cantidades, como un gramo, la canela es uno de los alimentos que más hierro contiene”.

El té bloquea la absorción de ciertos hidratos de carbono y la canela, con el poco hidrato que consumas, te va a regular la carga glucémica. Todo esto es por el aporte de hierro”, explicó. Estudios publicados en el Journal of Clinical Lipidology respaldan sus palabras, señalando que entre uno y cuatro gramos diarios pueden reducir los triglicéridos y el colesterol total en sangre.

Canela Esta especia es recomendada para personas con diabetes. web ¿Cualquier canela es recomendada para las personas con diabetes? Sin embargo, Yáñez advierte que no todas las variedades son iguales. La canela cassia, la más común en los supermercados, contiene mayores niveles de cumarina, un compuesto que en exceso puede ser perjudicial para el hígado. Por eso, el experto recomienda optar por la canela de Ceilán, también llamada “canela verdadera”, que posee un sabor más suave y es más segura para el consumo habitual.

Procedente del árbol Cinnamomum zeylanicum, originario de Sri Lanka, la canela concentra compuestos fenólicos como el cinamaldehído y los polifenoles, conocidos por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Estas sustancias ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo, fortalecen el sistema inmunitario y contribuyen a mantener un equilibrio saludable en el organismo.