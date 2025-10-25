25 de octubre de 2025 - 10:23

Un experto en nutrición confirma la especia llena de hierro que deben tomar las personas con diabetes

Alex Yáñez asegura que incluso en pequeñas dosis puede aportar beneficios, especialmente en personas con alta glucosa en sangre.

Esta especia es recomendada para personas con diabetes.

Esta especia es recomendada para personas con diabetes.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

La canela, una de las especias más antiguas del mundo, ha sido valorada durante siglos tanto por su sabor como por sus propiedades curativas. Hoy, la ciencia confirma que su potencial va mucho más allá de lo culinario. Según el nutricionista Alex Yáñez, “tiene numerosos beneficios, y en personas con diabetes es donde más evidencia clínica existe".

Leé además

Esta receta resulta ideal como postre liviano o merienda fresca para los días de calor.

Receta sin horno: cómo hacer una torta fresca de limón sin azúcar y con 4 ingredientes

Por Redacción
Es una solución doméstica efectiva, económica y sostenible para cuidar lo que se guarda en la heladera.

Conserve las frutas y verduras frescas en la heladera con 2 simples trucos para que no se oxiden

Por Redacción

Durante su intervención en el pódcast Realfooding, Yáñez explicó que “no vamos a consumir 100 gramos de canela, ya que podríamos experimentar efectos laxantes, pero incluso en pequeñas cantidades, como un gramo, la canela es uno de los alimentos que más hierro contiene”.

El té bloquea la absorción de ciertos hidratos de carbono y la canela, con el poco hidrato que consumas, te va a regular la carga glucémica. Todo esto es por el aporte de hierro”, explicó. Estudios publicados en el Journal of Clinical Lipidology respaldan sus palabras, señalando que entre uno y cuatro gramos diarios pueden reducir los triglicéridos y el colesterol total en sangre.

Canela
Esta especia es recomendada para personas con diabetes.

Esta especia es recomendada para personas con diabetes.

¿Cualquier canela es recomendada para las personas con diabetes?

Sin embargo, Yáñez advierte que no todas las variedades son iguales. La canela cassia, la más común en los supermercados, contiene mayores niveles de cumarina, un compuesto que en exceso puede ser perjudicial para el hígado. Por eso, el experto recomienda optar por la canela de Ceilán, también llamada “canela verdadera”, que posee un sabor más suave y es más segura para el consumo habitual.

Procedente del árbol Cinnamomum zeylanicum, originario de Sri Lanka, la canela concentra compuestos fenólicos como el cinamaldehído y los polifenoles, conocidos por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Estas sustancias ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo, fortalecen el sistema inmunitario y contribuyen a mantener un equilibrio saludable en el organismo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ni horno ni batidora: la torta de limón más fresca y rápida del verano

Ni horno ni batidora: la torta de limón más fresca y rápida del verano

Por Ignacio Alvarado
Brownies veganos con ingredientes simples, una receta de comida con mejor nutrición.

Ni huevo ni manteca: la receta de brownies veganos que no falla

Por Ignacio Alvarado
la fruta considerada la mas completa de la naturaleza puede regenerar el higado

La fruta considerada la más completa de la naturaleza puede regenerar el hígado

Por Andrés Aguilera
Cómo hacer el chocolate perfecto para el Día de la Madre.

Cómo hacer el chocolate perfecto para el Día de la Madre

Por Ignacio Alvarado