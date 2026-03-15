Tras las lluvias aparecen garrapatas y babosas: el secreto de Japón para eliminar estas plagas

Estas aves exóticas destacan por su plumaje sedoso y su capacidad para devorar parásitos y larvas, convirtiéndose en aliadas ideales para casas con niños y mascotas.

Mantener el jardín libre de garrapatas y babosas luego de una temporada de lluvias suele ser una batalla agotadora que termina en el uso de productos químicos. Sin embargo, existe una solución ecológica que está ganando terreno: la cría de gallinas Sedosas del Japón, conocidas como Silkie. Estas aves no solo son ornamentales, sino que actúan como guardianes biológicos permanentes en espacios verdes.

Las gallinas Silkie se distinguen por un plumaje único que se siente suave como la seda o la piel, debido a que sus plumas carecen de los ganchos típicos de otras especies. Tienen la piel oscura, un copete en la cabeza y patas con plumas hasta los dedos. Su temperamento es dócil, lo que permite tratarlas como mascotas, y son mucho más silenciosas que las razas tradicionales.

image Cazadoras silenciosas entre la hierba y las flores La gran ventaja de estas aves es su capacidad para patrullar el terreno de forma incansable. Las Silkie son especialistas en buscar minuciosamente entre el pasto para detectar y comer garrapatas, lo que reduce drásticamente el riesgo para niños y otros animales que juegan al aire libre. También se encargan de las pequeñas babosas con caparazón y las babosas jóvenes, aunque el moco de estas últimas les dificulta a veces la ingesta.

Este comportamiento depredador responde a un instinto de forrajeo muy agudo combinado con su fisonomía particular. A diferencia de las gallinas de gran tamaño, las Sedosas tienen patas más ligeras y realizan una excavación mucho más superficial y delicada. Este mecanismo les permite remover la tierra para encontrar larvas de escarabajos sin destrozar el césped ni arrancar las raíces de las plantas ornamentales. Su eficiencia metabólica las obliga a estar en constante movimiento buscando proteínas, lo que garantiza que ninguna zona del jardín quede sin revisar.

image Otros beneficios de tener a estas gallinas en tu hogar Más allá de las garrapatas, su presencia ayuda a equilibrar el ecosistema del patio de manera natural. Son capaces de realizar las siguientes tareas de limpieza orgánica:

Desarmar hormigueros para alimentarse de los huevos, larvas y hormigas adultas .

para alimentarse de . Atrapar moscas que se posan sobre la vegetación o en el suelo .

que se posan sobre . Eliminar orugas de la polilla del boj que suelen destruir los arbustos .

que suelen . Extraer de la tierra larvas de chinches y otros insectos que dañan las raíces. Aunque no sustituyen por completo una desinsectación profesional en casos de infestación masiva, su trabajo diario reduce notablemente la población de plagas. Al integrar estas gallinas al hogar, se obtiene un sistema de control de insectos que no requiere venenos ni contamina el suelo. Su mantenimiento es sencillo y su presencia aporta un valor estético y funcional que beneficia a todo el entorno familiar.