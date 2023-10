Tip de viaje: un tiktoker brindó una práctica solución para aprovechar al máximo el espacio de las valijas

Al momento de emprender un viaje se deben tener muchas cosas en cuenta. Más allá de no olvidar documentación importante y llegar con tiempo a aeropuertos o terminales, uno de los aspectos que más dolores de cabeza genera es el de llevar equipaje de más. A este problema le encontró una increíble solución un tiktoker argentino, quien mostró cómo tener más espacio en la valija con un sencillo truco.

Lucas Hudak realiza videos en TikTok bajo el nombre de usuario @travel_luke. En la red social china ostenta más de 1.4 millones de seguidores gracias a los útiles posteos que comparte. Estos versan sobre diferentes curiosidades de países de europa y norteamérica y tips para viajeros.

En lo que respecta a esta segunda clasificación, el creador de contenido reveló el truco definitivo para aprovechar al máximo el espacio que ofrecen las maletas. El posteo que suma más de 100 mil reproducciones fue destinado a aquellos turistas que viajan a Estados Unidos y “son de las personas que les gusta ir a tiendas a comprar un montón de ropa”.

Para quienes batallan con hacer entrar las prendas recientemente adquiridas en el escaso espacio libre de la maleta con la que viajaron, Lucas les regaló un “tip de viaje”. “Compramos en una tienda esta bolsa de compresión de aire que funcionan conectándoles una aspiradora”, detalló.

Otro tip de viaje para optimizar el espacio de guardado en una valija: usar el calzado para guardar accesorios, cables o medias.

En caso de no contar con este aparato, el cual podría ser el caso de la mayoría de los turistas, el tiktoker explicó que él utilizó una bomba de aire manual que consiguió a través de un sitio de compra y venta como Amazon. Asimismo, agregó que se pueden adquirir en otros comercios.

“Las bolsas tienen una válvula y con la manija vamos a ir sacándole todo el aire poco a poco. Van a ir notando cómo la bolsa se va compactando”, continuó. Acto seguido, mostró que las prendas que guardó en el interior de la bolsa redujeron notablemente su tamaño y se comprimieron hasta parecer “un bloque de construcción”. “Con esto te vas a ahorrar de pagar un equipaje extra”, ultimó.

En este sentido y ante la incógnita de muchos usuarios sobre si el peso de la maleta no sería el mismo, el tiktoker detalló: “[Este tip] sirve para reducir espacio, no peso. Pero la ropa no pesa demasiado”.

