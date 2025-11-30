Tini Stoessel y Rodrigo De Paul festejaron con un eufórico beso el campeonato conseguido por el Inter Miami

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron nuevamente protagonistas , esta vez en el festejo del campeonato conseguido por el futbolista campeón del mundo. Ocurrió anoche, tras la consagración del Inter Miami cuando el partido terminó y se coronó en la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), luego de la goleada por 5 a 1 frente al New York City.

La escena fue viral gracias a un romántico gesto por parte del futbolista, que fue rápidamente a festejar junto a la cantante. Esto le suma interés y podría confirmar aún más la cercanía de su casamiento por civil, que se estima para fines de este 2025.

Luego de los shows en Tecnópolis por parte de la cantante, y la declaración directa de amor hacia el futbolista en uno de sus shows de “Futttura”, Rodrigo no podía demostrar su devolución.

En su momento Tini sorprendió al destacar (sin dar nombres), que uno de sus temas fue inspirado en una etapa en la que “tenía el corazón muy partido” . Rápidamente, sus seguidores interpretaron la actitud como un mensaje hacia su ex, Sebastián Yatra, con quien mantuvo una relación entre 2019 y 2020.

De hecho, ese vínculo habría terminado por una supuesta infidelidad del cantante colombiano, aunque nunca fue confirmado.

Esta vez fue la artista quien recibió el acto de amor por el mediocampista con este tierno gesto tras finalizar el encuentro.

Tini y Rodrigo se casarían en diciembre por civil

El vínculo comenzó en 2021 y en pocos días (se estima el 5 de diciembre) confirmarían su futuro juntos.

Luego de las pasadas idas y vueltas de la pareja, prometen ponerle el sello de casamiento en pocos días. Aunque por el momento, Tini y De Paul prefieren mantener la confirmación en cautela, intentando que el casamiento por civil sea íntimo y de perfil bajo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. WEB

Es por eso que estos simples gestos generan una posible confirmación a la vista de todos compartiendo momentos clave en sus carreras y ya no dudan en mostrarse juntos en eventos importantes.