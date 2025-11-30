30 de noviembre de 2025 - 13:33

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul festejaron con un eufórico beso el campeonato conseguido por el Inter Miami

Tras gritar campeón con Inter Miami, Rodrigo De Paul fue a festejarlo con Tini Stoessel con un gesto viral de amor. Esto podría confirmar el casamiento por civil.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul festejaron el campeonato del Inter Miami.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul festejaron el campeonato del Inter Miami.

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron nuevamente protagonistas, esta vez en el festejo del campeonato conseguido por el futbolista campeón del mundo. Ocurrió anoche, tras la consagración del Inter Miami cuando el partido terminó y se coronó en la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), luego de la goleada por 5 a 1 frente al New York City.

Leé además

Rosalía se aburrió en la cuarentena y se animó a cortarse el pelo

Locura total por Rosalía en Buenos Aires: el impacto de la artista en toda la ciudad

Por Redacción Espectáculos
Inusual fin de semana con grandes bandas, músicos y espectáculos.

Furia de recitales: Fiesta de la Cerveza, Hernán Cattaneo y Don Osvaldo en un fin de semana sin precedentes

Por Carina Bruzzone

La escena fue viral gracias a un romántico gesto por parte del futbolista, que fue rápidamente a festejar junto a la cantante. Esto le suma interés y podría confirmar aún más la cercanía de su casamiento por civil, que se estima para fines de este 2025.

Embed

De paul le devolvió el tierno gesto de amor a Tini Stoessel

Luego de los shows en Tecnópolis por parte de la cantante, y la declaración directa de amor hacia el futbolista en uno de sus shows de “Futttura”, Rodrigo no podía demostrar su devolución.

En su momento Tini sorprendió al destacar (sin dar nombres), que uno de sus temas fue inspirado en una etapa en la que “tenía el corazón muy partido”. Rápidamente, sus seguidores interpretaron la actitud como un mensaje hacia su ex, Sebastián Yatra, con quien mantuvo una relación entre 2019 y 2020.

De hecho, ese vínculo habría terminado por una supuesta infidelidad del cantante colombiano, aunque nunca fue confirmado.

Esta vez fue la artista quien recibió el acto de amor por el mediocampista con este tierno gesto tras finalizar el encuentro.

Tini y Rodrigo se casarían en diciembre por civil

El vínculo comenzó en 2021 y en pocos días (se estima el 5 de diciembre) confirmarían su futuro juntos.

Luego de las pasadas idas y vueltas de la pareja, prometen ponerle el sello de casamiento en pocos días. Aunque por el momento, Tini y De Paul prefieren mantener la confirmación en cautela, intentando que el casamiento por civil sea íntimo y de perfil bajo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Es por eso que estos simples gestos generan una posible confirmación a la vista de todos compartiendo momentos clave en sus carreras y ya no dudan en mostrarse juntos en eventos importantes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con cuidados mínimos y una instalación sencilla, se posiciona como una de las plantas más prácticas para renovar cualquier rincón exterior.

La planta trepadora que reviste terrazas en verano con flores abundantes y aporta sombra todo el día

Por Lucas Vasquez
Estas prácticas buscan que cualquier ambiente de casa mantenga suavidad visual y un entorno más protegido.

Cuáles son los 5 objetos que generan mala suerte dentro de casa, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
La elección final depende del estilo y el presupuesto pero ambas opciones mejoran notablemente la cocina.

Los azulejos ya no se utilizan en cocinas actuales: los revestimientos de moda resisten al fuego y al agua

Por Lucas Vasquez
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas introspectivas

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas introspectivas

Por Andrés Aguilera