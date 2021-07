Tiene 21 años, se ligó las trompas y sus razones se hicieron virales

Una joven colombiana de 21 años contó su historia en las redes sociales y se volvió viral. Se trata de su experiencia tras ligarse las Trompas de Falopio porque no desea tener hijos.

Spanic Pavas, de 21 años, está decidida a nunca tener hijos por lo que optó por la cirugía ginecológica que implica extirpar sus Trompas de Falopio para no concebir. Fue así como a través de su cuenta de Tik tok contó su experiencia y recibió cientos de mensajes.

“Me ligué las trompas a los 21 años porque sufrí mucho hormonalmente por los anticonceptivos y no quiero tener hijos”, contó la joven.

Entre tantos mensajes recibidos, algunos usuarios la criticaron y dijeron que es “demasiado joven” para tomar esa decisión y que se arrepentiría de eso. Ante este tipo de criticas la joven colombiana respondió: “Yo no puedo traer hijos al mundo para que me de plata, que me mantenga, que me cuide. Absolutamente no”.