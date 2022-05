Susana Giménez, furiosa con Jorge Rial: “Le voy a hacer un juicio por mucha guita para dejarlo en la calle”

Aumenta la tensión cada vez más en el conflicto entre Susana Giménez y Jorge Rial. Luego de que el conductor dijera que “ella hace años no tiene contacto con la realidad”, la diva le mando a decir al conductor a través de una nota que “le voy a hacer un juicio por mucha guita para dejarlo en la calle por mala persona”.

Este viernes, en LAM (América Tv) mostraron una nota que hicieron con Susana Giménez antes de que viaje hacia Uruguay. El cronista le consultó si “¿Querés que le diga algo a Jorge?”, a lo que la diva rápido preguntó: “¿A qué Jorge?”.

Ante la respuesta del notero diciéndole que se refería a su rival de la última semana, Rial, Susana respondió durísima: “Pero dejate de… ¡Sí! Que hablé con Fernando Burlando porque le voy a hacer un juicio por mucha guita para dejarlo en la calle por mala persona”.

Luego, el notero de LAM le subió la apuesta y soltó: “Él dijo que no estás muy conectada con la realidad”. Otra vez Susana no aguanto la bronca contra Rial y dijo: “Él está poco conectado con la realidad… ¡él! Mirá, que se vaya a…”

Cómo inició el conflicto entre Susana Giménez y Jorge Rial

El año pasado, cuando levantaron el programa ‘Tv Nostra’ (América TV) de Jorge Rial por bajo rating, Susana lanzó un tuit en respuesta al comentario de una cuenta que hablaba de ‘Tv Nostra’. “La vi, la vi (a la noticia). Que chocó la Ferrari. Todo llega”, escribió Susana.

Susana Giménez, durísima con Jorge Rial

A Jorge no le cayó para nada bien el comentario y dijo en su ciclo de radio: “Es mala Susana, ese mito de la pobrecita… Cuando digo que es mala, digo que es bicha porque sino, no estaría tanto tiempo en el medio”.

Pasaron los meses, y parece que Rial aprovechó una situación para vengarse de la conductora. El conductor opinó que “le va a ir mal” a Susana en su nueva obra de teatro ‘Piel de judas’ que replicará en Uruguay. Arrancará en julio y la diva estará acompañada por Julieta Nair Calvo y Antonio Grimau.

Susana Giménez vuelve al teatro con "Piel de judas".

La diva no se quedó callada y le respondió con furia al conductor. “Mirá, que se vaya a la mier…”, sumado a un fuck you en una nota para ‘Intrusos’. Rial bromeó en su Instagram diciendo que es “una lady”, y luego en su ciclo de radio soltó algunos palitos que terminaron enloqueciendo a la Su, a tal punto de prometer un juicio.

“Se enojó Susana, se calentó, decí que en radio no se puede ver el dedito levantado, una dama, una señora de bien sacada”, dijo. “Ella vive en su mundo, es fácil vivir en Barrio Parque o Punta del Este, ahí no tenés contacto con la realidad y hace años que no tiene contacto con la realidad”, agregó.