Como reaccionaron los panelistas de TV Nostra a la renuncia de Jorge Rial

“No lo logramos. No lo logré, en realidad. Me tomaré un tiempo para ver errores. Me pusieron una Ferrari y la choqué. Mis compañeros se enteraron hoy, a las seis de la tarde”, fueron las palabras de Jorge Rial al despedirse de TV Nostra, el ciclo que había estrenado hace poco más de un mes.

La renuncia ha generado sorpresa por todo el medio, pero sobre todo ha recibido miles de críticas por las redes sociales y canales, hechas por algunos ex compañeros y figuras que no se llevaban muy bien con el conductor. Tras algunos días para asimilar el shock, han salido sus actuales ex colegas (Diego Ramos, Marina Calabró y Ángela Lerena) a referirse a todo el escándalo de la renuncia.

Uno de los primeros en referirse, fue Diego Ramos, uno de los elegidos como panelista desde el principio y que incluso había dejado su trabajo del momento para ser parte del ciclo. “Fue triste por quedarnos sin trabajo, y sorpresivo por enterarme una hora antes”, explicó el actor principal de SEX, la obra de José María Muscari, al ser contactado por la Revista Paparazzi. “Pero bueno, si esa fue su decisión, mucho no se podía hacer”, explicó resignado.

La interna en el grupo de WhatsApp

La periodista Fernanda Iglesias ha sido de las pocas en conseguir información sobre las internas del grupo. Por lo que informó, el grupo de WhatsApp fue el único medio de comunicación tras el anuncio y cancelación del programa.

“Rial mandó dos mensajes al grupo de WhatsApp que nadie contestó”, explicó. El primero en irse fue el productor y Marina Calabró salió el domingo y no se enteró de nada más. Muchos de ellos estaban dolidos y enojados por el anuncio a solo una hora de que el programa saliera al aire.

“Me dijo ‘me arrepiento de no haberme ido el sábado del grupo’. Porque Rial escribió el sábado y el domingo. Nadie contestó, y me dijo que se tendría que haber ido antes para no leer esos mensajes”, contó la periodista que le comunicó Ramos sobre su tardía reacción en el grupo. Iglesias también explicó que el más perjudicado había sido él y que estaba furioso, debido a que renunció a su lugar en Cortá por Lozano para trabajar con Rial.